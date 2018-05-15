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Какие области Украины первые получат бесплатные наборы LEGO: в МОН озвучили список

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Какие области Украины первые получат бесплатные LEGO для первоклашек: озвучен список
Какие области Украины первые получат бесплатные LEGO для первоклашек: озвучен список / Иллюстративное фото

Министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала, когда в Украину завезут наборы LEGO для первоклассников Новой украинской школы.

 

Гриневич отметила, что бесплатные наборы LEGO будут завозить в школы Украины в 4 этапа, сообщается на сайте "Новой Украинской школы".

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На первом этапе (июнь 2018) в Киев завезут наборы "Шесть кирпичиков", которые все украинские школы получат до 1 сентября. Также на этом этапе завезут наборы LEGO Play Box для Винницкой, Житомирской, Киевской (в том числе Киева), Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.

На втором этапе (сентябрь 2018) наборы LEGO Play Box получат первые классы во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

На третьем и четвертом этапах (декабрь 2018 – апрель 2019-го) наборами LEGO Play Box обеспечат школы в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Полтавской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что все первые классы в Украине, которые будут учиться с 1 сентября 2018 года, бесплатно получат наборы LEGO. Они помогут внедрять игровые и деятельностные методы обучения в образовательный процесс.

Теги: Новости Украины Реформа образования Министерство образования и науки Украины
Источник: 24 Канал
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