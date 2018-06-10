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Какие обследования нужно проходить при бесплодии: врач-акушер дала ответ

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Врач-акушер рассказала, какие обследования стоит проходить бесплодным женщинам
Врач-акушер рассказала, какие обследования стоит проходить бесплодным женщинам / Фото из открытых источников

Согласно статистике, около 15% пар сталкиваются с бесплодием. Однако, эту проблему можно решить после обследования, по результатам которого врачи выявляют причины невозможности забеременеть и начинают лечение бездетных пар.

Как рассказывает акушер-гинеколог Ольга Белоконь, кроме многих необходимых исследований, существуют и обследования, которые никогда не нужно проходить при бесплодии, пишет MedOboz.

По ее словам, не стоит обследоваться на тромбофилии (мутации генов протромбина, фактора V Лейдена, гомоцистеин и другие). Ведь, по результатам исследований наследственные тромбофилии никоим образом не влияют на способность к зачатию.

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С бесплодием не связаны и иммунологические обследования, в частности поиски и выявления различных антиспермальных антител, антинуклеарных тому подобное.

Обследование на выявление антифосфолипидного синдрома может быть причиной привычного невынашивания ребенка, но не бесплодия.

Не нужно проводить обследование на поиск "скрытых" в организме инфекций – выявление антител в крови или возбудителя в мазках (микоплазм, уреаплазм, ВПЧ, герпеса, цитомегаловируса, токсоплазмоза и других). Как отмечает Белоконь, иногда есть смысл провести обследование на инфекции, передающиеся половым путем, такие как гонорея или хламидиоз, потому что они могут быть причиной трубной окклюзии (непроходимости).


Обследование бесплодных пар

Бесплодным не надо делать посткоитальный тест (проба Шуваровского), который использовали ранее, однако сейчас нигде практически не рекомендуется врачами. Суть теста заключается в выявлении числа активных сперматозоидов в цервикальном слизи через некоторое время после полового акта. Однако, сам метод дает большое количество ложноположительных и ложно отрицательных результатов, не имеет никакой диагностической и прогностической ценности. Единственным эффективным способом лечения (если можно так сказать) при наличии цервикального фактора бесплодия является внутриматочная инсеминация, которая и так проводится в случае необъяснимого бесплодия, например, независимо от результатов тестирования.

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Женщинам, которые не могут иметь детей не надо делать биопсию эндометрия (взятие фрагмента ткани с внутренней поверхности органа для уточнения или установления диагноза). Врач-акушер подчеркнула, что она не нужны ни для диагностики НЛФ (недостаточность лютеиновой фазы), ни в качестве диагностики наличия овуляции.

Также, бесплодным супругам не надо проходить исследование кариотипа в качестве начальной оценки. Оно может быть использовано перед ЭКО, у женщин с преждевременной ранней аменореей и у мужчин в случае серьезной олигоспермии.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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