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      Какие обследования украинцы смогут пройти бесплатно: перечень

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      Какие обследования украинцы смогут пройти бесплатно в 2019
      Какие обследования украинцы смогут пройти бесплатно в 2019

      С 2019 года по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, украинцы смогут бесплатно получить более 50 диагностических и лечебных услуг.

      Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

      Читайте также: Какие медицинские услуги являются бесплатными в Украине: полный перечень

      Речь идет о программе "Бесплатная диагностика".

       
      "Бесплатная диагностика" – что это?
      Это программа, которая гарантирует каждому оплату пакета анализов, обследований и лечебных процедур от наиболее распространенных в Украине болезней.

      За эти медицинские услуги заплатит НСЗУ Национальная служба здоровья Украины медучреждениям, которые подпишут договора.

       
      Врач Ульяна Супрун
      "С 1 июля 2019 года, по направлению вашего семейного врача, терапевта или педиатра, можно будет бесплатно пройти обследование на распространенные болезни внутренних органов, сердца, легких и наиболее распространенных видов онкологии у мужчин и женщин".

      То есть украинцы дополнительно не будут платить за все необходимые материалы – перчатки, шприцы, вату, пленку для рентгена.

      Пациент выбирает куда обратиться за помощью. "Бесплатную диагностику" смогут предоставлять как коммунальные, так и частные диагностические центры. Но они обязательно должны заключить договор с Национальной службой здоровья.

      Планируется, что в программу "Бесплатная диагностика" войдут следующие обследования:

      1. 12 новых анализов – дополнительно до 8 базовых, которые уже оплачивает Национальная служба здоровья семейному врачу, терапевту, педиатру.

      2. Маммография и 5 видов рентгена: грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи.

      3. Эхокардиография, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы.

      4. 6 видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы.

      5. 4 вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез.

      6. Удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах

      7. Эндоскопические исследования и операции одного дня:

      • пищевода
      • желудка;
      • двенадцатиперстной и толстой кишки;
      • мочевого пузыря
      • трахеи и бронхов.

      Які обстеження українці зможуть пройти безкоштовно у 2019
      Какие обследования украинцы смогут пройти бесплатно в 2019 году

      В госбюджете-2019 на "Бесплатную диагностику" заложено 2 миллиарда гривен.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Ульяна Супрун
      Источник: Здоров'я 24
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