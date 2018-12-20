Какие обследования украинцы смогут пройти бесплатно: перечень

С 2019 года по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, украинцы смогут бесплатно получить более 50 диагностических и лечебных услуг.

Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

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Речь идет о программе "Бесплатная диагностика".

"Бесплатная диагностика" – что это? Это программа, которая гарантирует каждому оплату пакета анализов, обследований и лечебных процедур от наиболее распространенных в Украине болезней.

За эти медицинские услуги заплатит НСЗУ Национальная служба здоровья Украины медучреждениям, которые подпишут договора.

Врач Ульяна Супрун "С 1 июля 2019 года, по направлению вашего семейного врача, терапевта или педиатра, можно будет бесплатно пройти обследование на распространенные болезни внутренних органов, сердца, легких и наиболее распространенных видов онкологии у мужчин и женщин".

То есть украинцы дополнительно не будут платить за все необходимые материалы – перчатки, шприцы, вату, пленку для рентгена.

Пациент выбирает куда обратиться за помощью. "Бесплатную диагностику" смогут предоставлять как коммунальные, так и частные диагностические центры. Но они обязательно должны заключить договор с Национальной службой здоровья.

Планируется, что в программу "Бесплатная диагностика" войдут следующие обследования:

1. 12 новых анализов – дополнительно до 8 базовых, которые уже оплачивает Национальная служба здоровья семейному врачу, терапевту, педиатру.

2. Маммография и 5 видов рентгена: грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи.

3. Эхокардиография, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы.

4. 6 видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы.

5. 4 вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез.

6. Удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах

7. Эндоскопические исследования и операции одного дня:

• пищевода

• желудка;

• двенадцатиперстной и толстой кишки;

• мочевого пузыря

• трахеи и бронхов.



Какие обследования украинцы смогут пройти бесплатно в 2019 году

В госбюджете-2019 на "Бесплатную диагностику" заложено 2 миллиарда гривен.

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