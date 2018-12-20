Какие обследования украинцы смогут пройти бесплатно: перечень
С 2019 года по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, украинцы смогут бесплатно получить более 50 диагностических и лечебных услуг.
Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.
Читайте также: Какие медицинские услуги являются бесплатными в Украине: полный перечень
Речь идет о программе "Бесплатная диагностика".
За эти медицинские услуги заплатит НСЗУ Национальная служба здоровья Украины медучреждениям, которые подпишут договора.
То есть украинцы дополнительно не будут платить за все необходимые материалы – перчатки, шприцы, вату, пленку для рентгена.
Пациент выбирает куда обратиться за помощью. "Бесплатную диагностику" смогут предоставлять как коммунальные, так и частные диагностические центры. Но они обязательно должны заключить договор с Национальной службой здоровья.
Планируется, что в программу "Бесплатная диагностика" войдут следующие обследования:
1. 12 новых анализов – дополнительно до 8 базовых, которые уже оплачивает Национальная служба здоровья семейному врачу, терапевту, педиатру.
2. Маммография и 5 видов рентгена: грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи.
3. Эхокардиография, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы.
4. 6 видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы.
5. 4 вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез.
6. Удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах
7. Эндоскопические исследования и операции одного дня:
• пищевода
• желудка;
• двенадцатиперстной и толстой кишки;
• мочевого пузыря
• трахеи и бронхов.
Какие обследования украинцы смогут пройти бесплатно в 2019 году
В госбюджете-2019 на "Бесплатную диагностику" заложено 2 миллиарда гривен.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.