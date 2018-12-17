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      Какие опасные болезни поражают женщин чаще, чем мужчин

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      Женские аутоиммунные заболевания
      Женские аутоиммунные заболевания / svidok.online

      "Женским" заболеванием является не только рак груди. По словам ученых, многие аутоиммунные нарушения также непропорционально часто атакуют именно женщин.

      Об этом сообщает hronika.info.

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      Рассеянный склероз. Это неизлечимое заболевание, затрагивающее органы ЦНС, приводит к тому, что оболочки нервных волокон головного и спинного мозга покрываются многочисленными шрамами, которые затягиваются нездоровой нервной тканью. Его симптомы проявляются в возрасте от 20 до 40 лет и включают в себя такие проявления как нечувствительность мышц, потеря зрения и паралич. Женщины болеют им в три раза чаще, чем мужчины.


      Волчанка проявляется красными пятнами под глазами

      Целиакия. Болезнь связана с негативной реакцией иммунной системы на употребление глютена – белка, содержащегося в составе пшеницы, ячменя и ржи. Отличительный признак болезни – худоба, при сбалансированном питании. Возможно, кто-то обрадуется, но на самом деле это очень неприятный и опасный для здоровья симптом, который означает, что организм не получает из пищи необходимое количество питательных веществ. 70 процентов больных этой болезнью – женщины.

      Волчанка. Также относится к разряду аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система атакует здоровые клетки. Симптомы этого заболевания имеют сходство в том, что многие больные испытывают сильную немотивированной усталость, головую боль. Также у них наблюдается увеличение суставов в конечностях, выпадение волос. Более 90 процентов больных волчанкой людей – это женщины.

      Целіакія
      Целиакия – непереносимость глютена

      Синдром хронической усталости. Это нарушение не просто портит жизнь, а делает существование человека невыносимым. Простейшие действия, например, принятия душа, требуют колоссальных усилий и заставляют по-настоящему страдать. Жертв синдрома охватывает сильная усталость, мучают боли в мышцах, мучает потеря памяти и бессонница. Даже мышление может стать для них слишком тяжелым процессом. Женщины страдают от синдрома хронической усталости в четыре раза чаще мужчин.

      Синдром раздраженной толстой кишки. Судороги, боли, вздутие живота, газы, диарея, запоры, которые не проходят в течение долгого времени. Все это типичные симптомы этого заболевания. Как и все болезни в этом списке, синдром раздраженной толстой кишки остается загадкой для врачей в своей первопричине. 65 процентов из тех, у кого диагностируют это нарушение,  женщины.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Женское здоровье
      Источник: 24 Канал
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