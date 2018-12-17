Какие опасные болезни поражают женщин чаще, чем мужчин
"Женским" заболеванием является не только рак груди. По словам ученых, многие аутоиммунные нарушения также непропорционально часто атакуют именно женщин.
Об этом сообщает hronika.info.
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Рассеянный склероз. Это неизлечимое заболевание, затрагивающее органы ЦНС, приводит к тому, что оболочки нервных волокон головного и спинного мозга покрываются многочисленными шрамами, которые затягиваются нездоровой нервной тканью. Его симптомы проявляются в возрасте от 20 до 40 лет и включают в себя такие проявления как нечувствительность мышц, потеря зрения и паралич. Женщины болеют им в три раза чаще, чем мужчины.
Волчанка проявляется красными пятнами под глазами
Целиакия. Болезнь связана с негативной реакцией иммунной системы на употребление глютена – белка, содержащегося в составе пшеницы, ячменя и ржи. Отличительный признак болезни – худоба, при сбалансированном питании. Возможно, кто-то обрадуется, но на самом деле это очень неприятный и опасный для здоровья симптом, который означает, что организм не получает из пищи необходимое количество питательных веществ. 70 процентов больных этой болезнью – женщины.
Волчанка. Также относится к разряду аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система атакует здоровые клетки. Симптомы этого заболевания имеют сходство в том, что многие больные испытывают сильную немотивированной усталость, головую боль. Также у них наблюдается увеличение суставов в конечностях, выпадение волос. Более 90 процентов больных волчанкой людей – это женщины.
Целиакия – непереносимость глютена
Синдром хронической усталости. Это нарушение не просто портит жизнь, а делает существование человека невыносимым. Простейшие действия, например, принятия душа, требуют колоссальных усилий и заставляют по-настоящему страдать. Жертв синдрома охватывает сильная усталость, мучают боли в мышцах, мучает потеря памяти и бессонница. Даже мышление может стать для них слишком тяжелым процессом. Женщины страдают от синдрома хронической усталости в четыре раза чаще мужчин.
Синдром раздраженной толстой кишки. Судороги, боли, вздутие живота, газы, диарея, запоры, которые не проходят в течение долгого времени. Все это типичные симптомы этого заболевания. Как и все болезни в этом списке, синдром раздраженной толстой кишки остается загадкой для врачей в своей первопричине. 65 процентов из тех, у кого диагностируют это нарушение, – женщины.
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