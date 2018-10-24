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      Какие ошибки языка тела чаще всего допускаются на свидании

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      Какие ошибки языка тела чаще всего допускаются на свидании
      Какие ошибки языка тела чаще всего допускаются на свидании / simplyspeeddating.com.au

      Язык тела может рассказать об эмоциях человека гораздо лучше, чем словами. И некоторые движения могут искажать истинный смысл слов человека.

      Об этом пишет Daily Mail.

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      Международный эксперт по отношениям и языку тела Трейси Кокс выделяет 9 распространенных ошибок языка тела.

      1. Вы постоянно суетитесь

      Некоторые не слишком хорошие привычки вы повторяете снова и снова. Это, к примеру, скребки, стучание пальцами, проверка телефона, распрямление салфетки, и тому подобное.

      2. Вы подпираете голову руками

      Такая поза говорит о неуверенности в собственной привлекательности или же то, что человеку просто скучно. Также такие люди закрывают часть лица или же подбородок.

      Ви підпираєте голову руками
      Вы подпираете голову руками

      3. Ваши руки постоянно в действии

      И эти действия – странные. Вы выкручиваете пальцы, сидите на них, крутите напиток. Все это признаки тревожности и нервозности.

      4. Вы держите руки под столом

      Эта поза свидетельствует о том, что вы обманываете собеседника или что-то от него скрываете. Возможно, вы держите руки под столом, чтобы скрыть дрожь.

      5. Вы ставите перед собой напиток или сумку

      И так вы показываете, что хотите защититься от партнера. Это могут быть и другие предметы, к примеру, кресло или стол близко к груди.

      Ви ставите перед собою напій або сумку
      Вы ставите перед собой напиток или сумку

      6. Руки обездвижены

      Часто от переживания человек просто не знает куда деть руки и что с ними делать. Но обездвиженные руки в любой позе будут выглядеть, как минимум, странно.

      7. Вы сутулитесь или подводите плечи

      Это свидетельствует о том, что вы не ожидаете чего-то хорошего от этой встречи. Также это движение может свидетельствовать о враждебной настроенности к партнеру. Осанка человека отражает прошлое человека, его личность и отношение к жизни.

      Ви сутулитеся чи підводите плечі
      Вы сутулитесь или подводите плечи

       

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      Теги: LifeStyle Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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