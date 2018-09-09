12:47
9 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 15°C
  • понедельник
    19°C 14°C
  • вторник
    21°C 15°C
  • среда
    20°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Какие ошибки в уходе за кожей вокруг глаз приводят к старению

23 Читати новину українською
Какие ошибки в уходе за кожей вокруг глаз приводят к старению
/ lubov-plus.org.ua

Большинство женщин считают, что делают все возможное для сохранения упругой кожи вокруг глаз. Но иногда эти усилия приводят к появлению ранних морщин.

1. Нельзя наносить под глаза тот же крем, который вы используете для ухода за лицом. Агрессивные компоненты могут вызвать раздражение, передает 24apteka.

Читайте также: 3 самые вредные утренние привычки

Стоит использовать средства с пептидами, гиалуроновой кислотой, экстрактами женьшеня, клюквы, брусники, мелиссы, антиоксидантами.

2. Поскольку кожа вокруг глаз очень нежная, к ней не стоит часто прикасаться. Ее легко растянуть, если тереть глаза или подпирать лицо рукой.

via GIPHY

3. Растянуть кожу можно и в процессе снятия макияжа. Подойдут мицеллярная вода и продукты, в составе которых есть масла. Во время демакияжа делайте плавные движения и пользуйтесь несколькими дисками.

4. Работа за компьютером без перерывов тоже может вызвать преждевременное старение – из-за излучения синего света, исходящего от компьютеров, телефонов, планшетов. От этого в первую очередь страдает зона вокруг глаз.

Поэтому стоит устраивать отдых глазам – делайте разминку для глаз, не просматривайте ленту в соцсетях перед сном и старайтесь спать не меньше 6-8 часов в сутки.

5. В ясный день не забудьте взять солнечные очки, чтобы защитить кожу от УФ-излучений, а еще для того, чтобы не жмуриться, ведь это приводит к появлению ранних морщин.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Советы Красота
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Механізм розірвання договору про дружбу з РФ: як Україні не продовжити співпрацю автоматично
сегодня, 12:01 Механізм розірвання договору про дружбу з РФ: як Україні не продовжити співпрацю автоматично
Семен Кабакаєв
Для луганчан сейчас любой отдых – непомерная роскошь
сегодня, 08:20 Для луганчан сейчас любой отдых – непомерная роскошь
Ольга Черненко
МВФ-батл: выдержит ли Гройсман давление банкиров-ревизоров?
8 сентября, 22:01 МВФ-батл: выдержит ли Гройсман давление банкиров-ревизоров?
Віталій Кулик
Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
8 сентября, 19:00 Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
Злой Одессит
На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
8 сентября, 17:00 На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
Віталій Дейнега
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук