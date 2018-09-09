Какие ошибки в уходе за кожей вокруг глаз приводят к старению

Большинство женщин считают, что делают все возможное для сохранения упругой кожи вокруг глаз. Но иногда эти усилия приводят к появлению ранних морщин.

1. Нельзя наносить под глаза тот же крем, который вы используете для ухода за лицом. Агрессивные компоненты могут вызвать раздражение, передает 24apteka.

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Стоит использовать средства с пептидами, гиалуроновой кислотой, экстрактами женьшеня, клюквы, брусники, мелиссы, антиоксидантами.

2. Поскольку кожа вокруг глаз очень нежная, к ней не стоит часто прикасаться. Ее легко растянуть, если тереть глаза или подпирать лицо рукой.

3. Растянуть кожу можно и в процессе снятия макияжа. Подойдут мицеллярная вода и продукты, в составе которых есть масла. Во время демакияжа делайте плавные движения и пользуйтесь несколькими дисками.

4. Работа за компьютером без перерывов тоже может вызвать преждевременное старение – из-за излучения синего света, исходящего от компьютеров, телефонов, планшетов. От этого в первую очередь страдает зона вокруг глаз.

Поэтому стоит устраивать отдых глазам – делайте разминку для глаз, не просматривайте ленту в соцсетях перед сном и старайтесь спать не меньше 6-8 часов в сутки.

5. В ясный день не забудьте взять солнечные очки, чтобы защитить кожу от УФ-излучений, а еще для того, чтобы не жмуриться, ведь это приводит к появлению ранних морщин.

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