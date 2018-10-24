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      Какие овощи надо есть женщинам: перечень

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      Какие овощи надо есть женщинам
      Какие овощи надо есть женщинам / wworld.com.ua

      Женщинам важно потреблять определенные овощи, ведь они эффективно снижают риск возникновения рака молочной железы.

      Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых из Гарвардской школы, пишет AJC со ссылкой на International Journal of Cancer.

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      Особенно полезными для профилактики онкологических заболеваний будут оранжевые и желтые овощи. Ведь каротиноиды, которые придают им теплых оттенков, имеют свойство накапливаться в женском организме.

      Таким образом, они помогают усиливать иммунные реакции на опасные болезнетворные компоненты и сокращать рост опухолей.

      via GIPHY

      Употребление пяти порций овощей в день снижает риск возникновения рака груди на 11%,
      – констатировали ученые.

      Стоит помнить, что вероятность возникновения рака молочных желез повышается в связи с чрезмерным потреблением алкоголя и повышенной концентрацией холестерина в организме.

      К слову, по данным Международного агентства по изучению рака, питание прямо или косвенно связано с возникновением всех форм рака у 30% мужчин и у 50% женщин.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Женское здоровье Онкозаболевания
      Источник: 24 Канал
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