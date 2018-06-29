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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Какие овощи становятся более полезными после термической обработки

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Какие овощи становятся более полезными после термической обработки
Какие овощи становятся более полезными после термической обработки / 4mama.ua

Диетологи отмечают, что некоторые популярные овощи, которые можно найти на рынке летом, полезнее есть в приготовленном виде.

Не все свежие овощи полезными. В частности, это касается помидоров, которые лучше есть после того, как они хорошо прогрелись, передает "Страна здоровья".

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В них после тепловой обработки повышается содержание антиоксидантного вещества – ликопина, который уничтожает опасные свободные радикалы, которые вызывают появление раковых опухолей.

via GIPHY

После жарки или варки в течение 15 минут в кипящей воде уровень ликопина увеличивается в томатах в полтора раза. А в томатной пасте, для которой помидоры варят минимум 45 минут, ликопина уже в 20 раз больше, чем в свежих плодах,
– отмечают ученые.

Полезными после термической обработки становятся брокколи и цветная капуста, которые следует варить не более 5 минут.

В вареной моркови после высокотемпературной обработки начинают действовать активнее вещества, которые улучшают зрение. Кроме того, в вареных овощах меньше токсинов, которыми их обрабатывают от паразитов.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Советы Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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