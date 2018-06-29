Какие овощи становятся более полезными после термической обработки

Диетологи отмечают, что некоторые популярные овощи, которые можно найти на рынке летом, полезнее есть в приготовленном виде.

Не все свежие овощи полезными. В частности, это касается помидоров, которые лучше есть после того, как они хорошо прогрелись, передает "Страна здоровья".

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В них после тепловой обработки повышается содержание антиоксидантного вещества – ликопина, который уничтожает опасные свободные радикалы, которые вызывают появление раковых опухолей.

После жарки или варки в течение 15 минут в кипящей воде уровень ликопина увеличивается в томатах в полтора раза. А в томатной пасте, для которой помидоры варят минимум 45 минут, ликопина уже в 20 раз больше, чем в свежих плодах,

– отмечают ученые.

Полезными после термической обработки становятся брокколи и цветная капуста, которые следует варить не более 5 минут.

В вареной моркови после высокотемпературной обработки начинают действовать активнее вещества, которые улучшают зрение. Кроме того, в вареных овощах меньше токсинов, которыми их обрабатывают от паразитов.

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