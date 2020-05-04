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      Какие партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись в конце апреля: опрос КМИС

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      Как бы голосовали украинцы на выборах в Верховную Раду в апреле
      Как бы голосовали украинцы на выборах в Верховную Раду в апреле / rada.gov.ua

      Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце апреля этого года, то 5%-ый барьер преодолели бы четыре политические партии. Говорится о Слуге народа", ОПЗЖ, "Европейской солидарности" и "Батькивщине".

      При этом четверть избирателей еще не определилась со своим выбором. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии с 17 по 25 апреля.

      Интересно О "первом годе Зеленского", Саакашвили и рейтингах власти: интервью с социологом Антиповичем

      Рейтинг украинских партий по состоянию на сейчас

      • 32,6% украинцев проголосовали бы за партию "Слуга народа",
      • 15,8% – за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь",
      • 15,2% – за партию "Европейская солидарность",
      • 12% – за партию ВО "Батькивщина".
      • Еще 3,6% опрошенных заявили, что проголосовали бы за "Партию Шария",
      • 3,5% – за партию "Голос",
      • 3,4% – за партию "Сила и Честь" Смешко,
      • 2,7% – за Радикальную партию Олега Ляшко,
      • 2,5% – за партию "Гражданская позиция",
      • 2% – за партию ВО "Свобода",
      • 1,7% – за партию "Оппозиционный блок".

      Обратите внимание! За другие партии проголосовали всего 2,8%. При этом 4,8% заявили, что вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень. 24,5% опрошенных заявили, что еще не определились, за кого голосовать. 10,9% – сказали, что не будут голосовать на выборах. 3% – отказались отвечать на вопрос.

      рейтинги партій

      Обновленные рейтинги партий от КМИС

      В рамках исследования методом телефонных интервью было опрошено 4 024 человека. Статистическая погрешность – от 0,4% для показателей, близких к 1%, до 1,7% для показателей, близких к 50%.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины ВО Батькивщина Оппозиционная платформа – За жизнь Европейская солидарность Партия Голос Слуга народа рейтинги Новости политики Верховная Рада
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