Какие пары чаще всего расстаются: ученые удивили заявлением
Ученые определили критерии, по которым в будущем у пары могут возникнуть проблемы, которые повлекут развод.
Всего в исследовании, которое длилось в течение 13 лет, приняли участие 168 супружеских пар, информирует Independent.
Читайте также: Как научиться контролировать стресс: объяснение врача
Пары, которые были слишком добры, внимательны и привязаны друг к другу в начале отношений чаще разводились в будущем.
Если люди проявляли на треть меньше ласки и привязанности на первом этапе и во время медового месяца, имели больше шансов прожить с партнером долгую и счастливую жизнь в браке.
Психолог и эксперт по отношениям Мадлен Мейсон Рейнтри убежден, что чем более трезво партнеры смотрят друг на друга – тем больше они имеют шансов построить крепкую семью.
Стоит понимать, что не всегда проявление ласки является признаком развода, здесь идет речь о нездоровой эмоциональности и "токсичной страсти".
К слову, исследования американских ученых показывает, что счастье в браке зависит от здорового сна пары.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.