Какие пары чаще всего расстаются: ученые удивили заявлением

Ученые определили критерии, по которым в будущем у пары могут возникнуть проблемы, которые повлекут развод.

Всего в исследовании, которое длилось в течение 13 лет, приняли участие 168 супружеских пар, информирует Independent.

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Пары, которые были слишком добры, внимательны и привязаны друг к другу в начале отношений чаще разводились в будущем.



Если люди проявляли на треть меньше ласки и привязанности на первом этапе и во время медового месяца, имели больше шансов прожить с партнером долгую и счастливую жизнь в браке.



Психолог и эксперт по отношениям Мадлен Мейсон Рейнтри убежден, что чем более трезво партнеры смотрят друг на друга – тем больше они имеют шансов построить крепкую семью.

Стоит понимать, что не всегда проявление ласки является признаком развода, здесь идет речь о нездоровой эмоциональности и "токсичной страсти".

К слову, исследования американских ученых показывает, что счастье в браке зависит от здорового сна пары.