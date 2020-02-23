Какие планы у России на выборы в США и при чем здесь Трамп: объяснение сенатора
Россия продолжает систематически вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов. Таким образом РФ поддерживает политическую повестку дня президента США Дональда Трампа.
Россия снова и снова будет поддерживать политиков консервативного штаба, об этом заявил сенатор Крис Мерфи в интервью CNN's State of the Union.
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По мнению Мерфи, Дональд Трамп был "подарком" для России.
Мы знаем, что россияне никогда не переставали вмешиваться в американскую политику... Они вмешиваются каждый день, и анализ того, что они делают в Тwitter с 2016 года, достаточно ясно это показывает,
– сказал он.
Телеканал CNN также сообщал, что американские спецслужбы провели брифинг для юристов, сообщив о намерениях России повлиять на результаты выборов президента США 2020 года. По данным журналистов, целью россиян будет помощь переизбраться Трампу.
Что известно о вмешательстве России в выборы президента США в 2016
- В 2016 году перед президентскими выборами стало известно о кибератаке на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.
- Впоследствии американские спецслужбы выяснили, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Трампа, который в итоге и стал президентом США. Россия любые обвинения отвергает.
- Расследование по этому вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер. Последний завершил это расследование в конце марта 2019 года: в целом оно длилось два года. Также он опубликовал отчет его выводов, однако новых обвинений в документе не выдвинул.
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