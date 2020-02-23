Какие планы у России на выборы в США и при чем здесь Трамп: объяснение сенатора

Россия продолжает систематически вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов. Таким образом РФ поддерживает политическую повестку дня президента США Дональда Трампа.

Россия снова и снова будет поддерживать политиков консервативного штаба, об этом заявил сенатор Крис Мерфи в интервью CNN's State of the Union.

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По мнению Мерфи, Дональд Трамп был "подарком" для России.

Мы знаем, что россияне никогда не переставали вмешиваться в американскую политику... Они вмешиваются каждый день, и анализ того, что они делают в Тwitter с 2016 года, достаточно ясно это показывает,

– сказал он.

National security adviser Robert O'Brien pushed back on information relayed to lawmakers maintaining Russia is interfering in the 2020 election to benefit Trump.



“What we know is that the Russians never stopped interfering with American politics,” Sen. Chris Murphy says #CNNSOTU pic.twitter.com/ToISGRfdWm — State of the Union (@CNNSotu) February 23, 2020

Телеканал CNN также сообщал, что американские спецслужбы провели брифинг для юристов, сообщив о намерениях России повлиять на результаты выборов президента США 2020 года. По данным журналистов, целью россиян будет помощь переизбраться Трампу.

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