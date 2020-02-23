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      Какие планы у России на выборы в США и при чем здесь Трамп: объяснение сенатора

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      Трамп был подарком для России, – сенатор США / Susan Walsh/AP

      Россия продолжает систематически вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов. Таким образом РФ поддерживает политическую повестку дня президента США Дональда Трампа.

      Россия снова и снова будет поддерживать политиков консервативного штаба, об этом заявил сенатор Крис Мерфи в интервью CNN's State of the Union.

      Знайте больше: У Кремля уже есть планы на выборы в США: что выяснили СМИ

      По мнению Мерфи, Дональд Трамп был "подарком" для России.

      Мы знаем, что россияне никогда не переставали вмешиваться в американскую политику... Они вмешиваются каждый день, и анализ того, что они делают в Тwitter с 2016 года, достаточно ясно это показывает,
      – сказал он.

      Телеканал CNN также сообщал, что американские спецслужбы провели брифинг для юристов, сообщив о намерениях России повлиять на результаты выборов президента США 2020 года. По данным журналистов, целью россиян будет помощь переизбраться Трампу.

      Что известно о вмешательстве России в выборы президента США в 2016

      • В 2016 году перед президентскими выборами стало известно о кибератаке на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.
      • Впоследствии американские спецслужбы выяснили, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Трампа, который в итоге и стал президентом США. Россия любые обвинения отвергает.
      • Расследование по этому вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер. Последний завершил это расследование в конце марта 2019 года: в целом оно длилось два года. Также он опубликовал отчет его выводов, однако новых обвинений в документе не выдвинул. 

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Дональд Трамп Новости России Выборы в США
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