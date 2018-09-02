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Какие платья были трендовыми до 1970 года: интересная фотоподборка

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Ежегодно мода меняется, удивляя крупнейших сторонников трендов стильными новинками. И даже 200 лет назад модницы обновляли свой гардероб, добавляя платья новых фасонов.

Какими были самые трендовые фасоны женской одежды с 1784 до 1970 годов, показали в My Modern Met.

Во временной шкале представлены модные тенденции каждого года. Наряд не только показывает стиль тогдашних модниц, но демонстрирует социально-экономическую жизнь высших классов общества. Начиная с изысканных объемных платьев XVIII века со специальными каркасами мода стремительно переходила к короткой одежде. Следовательно шляпы и сдержанные наряды впоследствии уступили место юбкам и штанам.

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С помощью фотоподборки журналистов можно проследить, насколько менялос одежда на протяжении нескольких веков и насколько женщины стремились сделать вещи максимально комфортными.

Теги: LifeStyle История Фотоновости Мода Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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