Какие платья были трендовыми до 1970 года: интересная фотоподборка

Ежегодно мода меняется, удивляя крупнейших сторонников трендов стильными новинками. И даже 200 лет назад модницы обновляли свой гардероб, добавляя платья новых фасонов.

Какими были самые трендовые фасоны женской одежды с 1784 до 1970 годов, показали в My Modern Met.

Во временной шкале представлены модные тенденции каждого года. Наряд не только показывает стиль тогдашних модниц, но демонстрирует социально-экономическую жизнь высших классов общества. Начиная с изысканных объемных платьев XVIII века со специальными каркасами мода стремительно переходила к короткой одежде. Следовательно шляпы и сдержанные наряды впоследствии уступили место юбкам и штанам.

Читайте также: Особенности стиля принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды

С помощью фотоподборки журналистов можно проследить, насколько менялос одежда на протяжении нескольких веков и насколько женщины стремились сделать вещи максимально комфортными.