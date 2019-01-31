09:31
31 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая любовь Путина. Угроза для России
      Вєсті Кремля
      21:54, 30 января
      Вести.UA: Провальные планы Медведчука. Новая профессия Луценко
      Вєсті.UA
      21:33, 30 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Какие популярные лекарства могут повредить кости скелета, – ученые

      103 Читати новину українською
      Антибиотики могут повредить кости скелета
      Антибиотики могут повредить кости скелета / cellcode.us

      Исследователи из Университета Южной Каролины обнаружили, что антибиотики могут плохо влиять на кости скелета – употребление этих лекарств активизирует процессы разрушения костной ткани.

      Разрушительный для костной ткани эффект от лечения антибиотиками ученые связывают с тем, что лекарства приводят к нарушениям баланса кишечной микрофлоры, пишет ScienceDaily.

      Читайте также: Психотерапевт разрушил 5 популярных мифов об антидепрессантах

      Употребление этих лекарств вызывает противовоспалительную реакцию со стороны иммунной системы организма.

      Специфический иммунный ответ на прием антибиотиков ведет к повышению уровня остеокластных сигнальных молекул в крови и активности остеокластов.

       
      Остеокласты – что это?
      Это клетки, которые разрушают кости и хрящи.

      Подобный процесс они наблюдали в эксперименте с мышами. Исследователи установили, что у животных из-за воздействия антибиотиков, развивались качественные и количественные изменения микрофлоры кишечника, одновременно с которыми активизировались остеокласты.

      Тривалий прийом антибіотиків зменшує щільність кісткової тканиниДлительный прием антибиотиков уменьшает плотность костной ткани

      Длительный прием антибиотиков приводит к уменьшению плотности костной ткани и повышению хрупкости костей.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Желудочно-кишечный тракт Лекарства
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Росія поможет": терористи користуються буржуйками "кіборгів": дивіться відео
      сегодня , 08:45 "Росія поможет": терористи користуються буржуйками "кіборгів": дивіться відео
      Повернись живим 666
      Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      сегодня , 00:30 Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      Іван Яковина 433
      Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      30 января , 22:01 Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      Артем Овдієнко 1023
      Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
      30 января , 21:07 Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 286
      Глава аппарата СБУ: ЧВК "Вагнера" не существует. Есть внештатное подразделение ГРУ России
      30 января , 20:00 Глава аппарата СБУ: ЧВК "Вагнера" не существует. Есть внештатное подразделение ГРУ России
      Євгенія Мазур 652
      Почему болит голова в затылке и других точках: причины и советы
       5 декабря 2018 , 14:40
      Секс может лечить – практические советы от медиков
       22 сентября 2016 , 01:00 4
      Ученые установили причину особо опасного рака
       13 июля 2018 , 22:33
      О каких болезнях может свидетельствовать цвет лица
       24 мая 2018 , 18:43
      Напечатанный на 3D-принтере имплант помог срастить сломанный позвоночник
       16 января , 19:42
      Как лечить варикоз: ответ сосудистого хирурга
       2 февраля , 16:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук