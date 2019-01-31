Какие популярные лекарства могут повредить кости скелета, – ученые

Исследователи из Университета Южной Каролины обнаружили, что антибиотики могут плохо влиять на кости скелета – употребление этих лекарств активизирует процессы разрушения костной ткани.

Разрушительный для костной ткани эффект от лечения антибиотиками ученые связывают с тем, что лекарства приводят к нарушениям баланса кишечной микрофлоры, пишет ScienceDaily.

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Употребление этих лекарств вызывает противовоспалительную реакцию со стороны иммунной системы организма.

Специфический иммунный ответ на прием антибиотиков ведет к повышению уровня остеокластных сигнальных молекул в крови и активности остеокластов.

Остеокласты – что это? Это клетки, которые разрушают кости и хрящи.

Подобный процесс они наблюдали в эксперименте с мышами. Исследователи установили, что у животных из-за воздействия антибиотиков, развивались качественные и количественные изменения микрофлоры кишечника, одновременно с которыми активизировались остеокласты.

Длительный прием антибиотиков уменьшает плотность костной ткани

Длительный прием антибиотиков приводит к уменьшению плотности костной ткани и повышению хрупкости костей.

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