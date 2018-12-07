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      Какие популярные напитки являются "врагами" похудения

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      Какой популярный напиток является "врагом" похудения
      Какой популярный напиток является "врагом" похудения / edition.cnn.com

      Ученые из Университета Филадельфии выяснили, что любая из выбранных диет может быть эффективной для резкой и продолжительной потери веса, если соблюдается главное правило – практически отказаться от алкогольных напитков.

      Об этом сообщает EurekAlert!.

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      Ученые провели анализ 4 тысяч людей, которые боролись с лишним весом. Ученые пришли к выводу, что даже небольшие "срывы" в воздержании от алкоголя имеют минимальное влияние на эффект от диет.

      via GIPHY

      Если же алкоголь употребляют постоянно, эффекта от диет вообще не будет.

      Исследователи обнаружили, что "накопительный" эффект от алкоголя не позволит достичь серьезных результатов в течение четырех лет после полного отказа от употребления спиртного.

      Вывод ученых: употребление алкоголя уничтожает весь эффект от диет.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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