Какие популярные напитки являются "врагами" похудения

Ученые из Университета Филадельфии выяснили, что любая из выбранных диет может быть эффективной для резкой и продолжительной потери веса, если соблюдается главное правило – практически отказаться от алкогольных напитков.

Об этом сообщает EurekAlert!.

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Ученые провели анализ 4 тысяч людей, которые боролись с лишним весом. Ученые пришли к выводу, что даже небольшие "срывы" в воздержании от алкоголя имеют минимальное влияние на эффект от диет.

Если же алкоголь употребляют постоянно, эффекта от диет вообще не будет.

Исследователи обнаружили, что "накопительный" эффект от алкоголя не позволит достичь серьезных результатов в течение четырех лет после полного отказа от употребления спиртного.

Вывод ученых: употребление алкоголя уничтожает весь эффект от диет.

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