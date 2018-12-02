Какие последствия для Европы будет иметь агрессия РФ в Украине: предостережения от Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия на Украине не остановится, тем более ее самолеты уже сейчас нарушают воздушное пространство европейских государств. По его словам, Кремль готовится еще и взять воздушный контроль над территорией, где проходят газо- и нефтепроводы, по которым углеводороды поставляют в Европу.

Такое заявление украинский гарант сделал в комментарии итальянскому изданию Corriere della Sera, передает его пресс-служба.

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По словам украинского президента, в Крыму находятся два миллиона жителей, которых терроризируют репрессиями, на Донбассе – более 11 тысяч погибших за 4 года и 1,5 миллиона перемещенных лиц.

"Надо понимать, что на Украину действительно осуществляется военное нападение. Наша независимость под угрозой, а с ней и вся система европейской безопасности. Будут ли новые атаки? Должны ли мы продолжать кормить зверя, который нападает на нас? И для всех тех, кто все еще колеблется, хочу повторить свой призыв посетить Донбасс. В отличие от россиян, нам, украинцам, нечего скрывать", – отметил он.

В то же время Порошенко подчеркнул, что украинцы никогда не хотели усиления кризиса.

Столкновения в Керченском проливе захотели и запланировали в Москве. После вторжения на Донбасс и агрессии в Крыму, теперь они хотят забрать Азовское море, выгнать нас и прибрать себе другие наши территории. Наивные те, кто позволяют ввести себя в заблуждение кремлевской пропагандой,

– убеждает политик.

Также украинский лидер подчеркнул, что, несмотря на шаги со стороны мировых лидеров по сдерживанию экспансии Москвы, россияне все же будут продолжать свою политику вторжения.

"Именно россияне отбирают, оккупируют наши регионы, преследуют украинское население. Российские военные ботинки давно шагают по нашим землям. Сейчас напряженность в Азовском море привлекла внимание международного сообщества, но в то же время российские истребители нарушают украинское воздушное пространство в различных частях границы и в странах Балтии", – говорит Порошенко.

Кроме того, он констатировал, что Россия готовится еще и взять воздушный контроль над территорией, где проходят газо- и нефтепроводы, по которым углеводороды поставляют в Европу.

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"Путин угрожает восточным границам НАТО. Если вы и дальше будете молчать, Путин будет знать, что он может продолжать экспансию и получать новые преимущества", – подытожил президент.

Напомним, ранее Петр Порошенко отмечал, что Россия усилила конфликт на Азове с целью аннексии всей территории Украины и разрушения всего государственного аппарата

Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Между тем Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.