Какие предприятия больше всего открывали в Украине в 2019 году: статистика

С начала года в Украине зарегистрировали 37 тысяч новых компаний и еще 42 тысячи ФЛП. Больше всего организаций указали, что будут заниматься торговлей. Среди специализации физических лиц-предпринимателей и в дальнейшем лидирует компьютерное программирование.

Количество предприятий увеличилось на 4% и достигло 971 тысячи, сообщили на сайте системы для проверки контрагентов YouControl.

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Показатель определили на основе данных Госкомстата. Самым популярным направлением новых предприятий в 2019 году была неспециализированная оптовая торговля. Ее выбрали почти 13% компаний. Также популярной среди предприятий-новичков была работа с недвижимостью, а именно предоставление в аренду и строительство.



Самые популярные направления новосозданных предприятий

Количество ФЛП с начала года выросло всего на 42 тысячи, то есть на 2%. Наибольший прирост был в направлении компьютерного программирования. Почти 11% из всех новых ФЛП зарегистрировались именно в этой категории. Вторую и третью ступени заняли розничная торговля продовольствием в неспециализированных магазинах и бьюти-услуги.



Самые популярные специализации зарегистрированных в 2019 году ФЛП



Динамика роста предприятий в Украине

Ранее в YouControl сообщали, что половина из топ-20 крупнейших компаний, занимающихся оптовой торговлей в Украине, связана с оффшорными зонами. Там проанализировали крупнейших оптовых торговцев в Украине и их взаимоотношения с другими компаниями, в частности иностранными.

Что такое YouControl?

Это ІТ-компания, разрабатывающая сервисы на основе открытых данных, а также одноименная аналитическая онлайн-система для бизнес-аналитики, конкурентной разведки и проверки контрагентов.



Аналитическая онлайн-система YouControl предоставляет досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных. Она собирает данные из более 50 источников, в том числе государственных реестров.