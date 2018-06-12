Какие преимущества хочет получить Ким Чен Ын от соглашения с США: мнение дипломата

Соглашение между США и КНДР – результат дипломатического давления США и удачной политики Ким Чен Ына. Он пытается конвертировать это в сохранение своего политического режима и собственной безопасности, а также экономические преимущества.

По это 24 канала рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Объясняя причины подписания соглашения о денуклеаризации, эксперт отметил, что Ким Чен Ын за время правления сумел технически усовершенствовать ядерное оружие и средства его доставки. По словам Хары, у КНДР есть боезаряд, ракетные технологии, способны нанести удар не только по союзникам США в регионе – Южной Корее или Японии, но и достичь американской территории. Это стало причиной того, что Трамп – далеко не дипломатичный политик, который жестко реагирует в риторическом плане, начал угрожать Северной Корее, в том числе войной.

Американцы пытались найти определенное решение угрозы со стороны КНДР. Они усилили своих союзников в регионе, передали системы, провели обучение. США надавили на китайцев, чтобы те ужесточили санкции, а без поддержки КНР режим Ким Чен Ына не удержится, поскольку с КНДР никто не торгует. Плюс риторика США о войне подтолкнула корейцев к изменению поведения, и они показали готовность к дипломатическому решению проблемы,

– убежден Александр Хара.

По мнению дипломата, Ким Чен Ын пытается конвертировать это и экономические преимущества – инвестиции, чтобы показать своим подданным, что он великий вождь, который может обеспечить лучшее будущее. Потому что КНДР – отсталое, даже феодальное государство почти во всем. А Ким Чен Ын хотел бы видеть что-то вроде плана Маршалла. Ведь он учился за границей, знает, что такое западный мир. И не является сторонником старой школы бывших руководителей КНДР.

В то же время, эксперт отмечает важный пункт соглашения, которое можно назвать "заявлением о намерениях" – денуклеаризация именно Корейского полуострова, а не только КНДР. Самое главное будет происходить позже, когда будут сформулированы гарантии безопасности КНДР, которые должны быть очень весомыми. Есть пример Будапештского меморандума, который Россия – страна-подписант осквернила, начав войну против нас. Трамп вышел из Иранского ядерного соглашения, за которое в свое время голосовали и демократы, и республиканцы.

В КНДР понимают, что после Трампа может прийти кто-то другой, и им нужны весомые гарантии. Во-вторых, как США разъяснят своим союзникам соглашение с КНДР. На территории Южной Кореи находятся вооруженные силы США. Сложный момент, как объяснить, почему США выведут свои войска, которые были ядерным зонтиком для Южной Кореи. И Японии, которая рассматривает КНДР как врага,

– подчеркнул Александр Хара.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Лидеры США и КНДР подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождение пленных и совместной работе над денуклеаризацией полуострова.

Что такое денуклеаризация?

Устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и складировать атомное оружие.