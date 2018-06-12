22:11
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
28°C 14°C
  • среда
    22°C 16°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок
Вєсті Кремля
23:54, 11 июня
Вести.UA. Важные женщины Ляшко. Гены Гены
Вєсті.UA
23:32, 11 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Какие преимущества хочет получить Ким Чен Ын от соглашения с США: мнение дипломата

195 Читати новину українською
Почему Ким Чен Ын согласился на переговоры с США?
Почему Ким Чен Ын согласился на переговоры с США? / Фото из открытых источников

Соглашение между США и КНДР – результат дипломатического давления США и удачной политики Ким Чен Ына. Он пытается конвертировать это в сохранение своего политического режима и собственной безопасности, а также экономические преимущества.

По это 24 канала рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

Читайте также: "Все прошлое – позади, и мир увидит значительные изменения": итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына

Объясняя причины подписания соглашения о денуклеаризации, эксперт отметил, что Ким Чен Ын за время правления сумел технически усовершенствовать ядерное оружие и средства его доставки. По словам Хары, у КНДР есть боезаряд, ракетные технологии, способны нанести удар не только по союзникам США в регионе – Южной Корее или Японии, но и достичь американской территории. Это стало причиной того, что Трамп – далеко не дипломатичный политик, который жестко реагирует в риторическом плане, начал угрожать Северной Корее, в том числе войной.

Американцы пытались найти определенное решение угрозы со стороны КНДР. Они усилили своих союзников в регионе, передали системы, провели обучение. США надавили на китайцев, чтобы те ужесточили санкции, а без поддержки КНР режим Ким Чен Ына не удержится, поскольку с КНДР никто не торгует. Плюс риторика США о войне подтолкнула корейцев к изменению поведения, и они показали готовность к дипломатическому решению проблемы,
– убежден Александр Хара.

По мнению дипломата, Ким Чен Ын пытается конвертировать это и экономические преимущества – инвестиции, чтобы показать своим подданным, что он великий вождь, который может обеспечить лучшее будущее. Потому что КНДР – отсталое, даже феодальное государство почти во всем. А Ким Чен Ын хотел бы видеть что-то вроде плана Маршалла. Ведь он учился за границей, знает, что такое западный мир. И не является сторонником старой школы бывших руководителей КНДР.

В то же время, эксперт отмечает важный пункт соглашения, которое можно назвать "заявлением о намерениях" – денуклеаризация именно Корейского полуострова, а не только КНДР. Самое главное будет происходить позже, когда будут сформулированы гарантии безопасности КНДР, которые должны быть очень весомыми. Есть пример Будапештского меморандума, который Россия – страна-подписант осквернила, начав войну против нас. Трамп вышел из Иранского ядерного соглашения, за которое в свое время голосовали и демократы, и республиканцы.

В КНДР понимают, что после Трампа может прийти кто-то другой, и им нужны весомые гарантии. Во-вторых, как США разъяснят своим союзникам соглашение с КНДР. На территории Южной Кореи находятся вооруженные силы США. Сложный момент, как объяснить, почему США выведут свои войска, которые были ядерным зонтиком для Южной Кореи. И Японии, которая рассматривает КНДР как врага,
– подчеркнул Александр Хара.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Лидеры США и КНДР подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождение пленных и совместной работе над денуклеаризацией полуострова.

Что такое денуклеаризация?
Устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и складировать атомное оружие.

Теги: Новости Украины КНДР Дональд Трамп Ким Чен Ын Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
сегодня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук