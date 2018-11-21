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      Какие преимущества получила сборная Украины после победы в группе Лиги наций

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      Какие преимущества получила сборная Украины после победы в группе Лиги наций

      Сборная Украины досрочно победила в своей группе Лиги наций. Благодаря этому в следующем сезоне турнира "сине-желтые" будут выступать в элитном дивизионе (Лига A). А также получили шанс побороться за дополнительную путевку на Евро-2020.

      В Лиге наций-2020/2021 сборная Украины как победитель группы В1 будет выступать в Лиге А. Вместе с Украиной такое право имеют Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Дания и Швеция.

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      Перед тем в 2019 году сборная Украины будет играть матчи квалификации Евро-2020. Перед жеребьевкой украинцы попали во вторую корзину, и уже известно, с кем не сыграют.

      Путевки в финальный турнир с участием 24-х команд получат две лучшие сборные каждой группы. Судьба еще четырех вакансий решится в стыковых матчах Лиги наций. Поэтому, если Украина не сможет занять первое или второе место в своей группе, она может пробиться на Евро-2020 через плей-офф Лиги наций/Евро-2020. Он будет проводиться по кубковой системе (два полуфинала и финал). Причем как победитель своей группы В1 в Лиге наций, Украина будет выступать в стыковых матчах именно Лиги В и к тому же полуфинал будет проводить на домашней арене.

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      Если Украина уже пробьется на Евро-2020 через квалификацию этого турнира, ее место в плей-офф займет следующая по рейтингу команда в этом дивизионе.

      Жеребьевка плей-офф состоится 22 ноября 2019 года, а матчи – 26-31 марта 2020. Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы запланирована на 1 декабря 2019 года.

      Теги: Футбол Спорт Лига наций Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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