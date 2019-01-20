Какие приемы использует Кремль для влияния на сознание россиян: признание экс-оператора ВГТРК

В студиях пропагандистских телеканалов мелочей вообще не бывает. Здесь даже оформление студии разрабатывали ведущие психологи. А все для того, чтобы повлиять на телезрителей на уровне подсознания. Кроме того, пропагандисты создают такую картинку, которая определенным образом вызывает доверие к тому, что говорит человек на экране.

Об этом рассказал бывший оператор холдинга ВГТРК (пропагандистские телеканалы "Россия 1" и "Россия 24") Леонид Кривенков в комментарии "Радио Свобода".

Читайте также: "Меня выбросили, как грязную тряпку": что случилось с пропагандисткой Бойко после выдворения из РФ

Как подчеркнул он, оператор делает по команде режиссера все, что будет отвечать тем параметрам, которые утвердило руководство.

"В седьмой студии ВГТРК на стене висели два-три десятка фотографий, сделанных с телеэкрана и утвержденных руководством. Изображение, которое выдает в эфир телеоператор, должно было строго соответствовать одной из таких фотографий. Режиссер говорил оператору, допустим, "вторая камера – восьмерка". Нужно было сделать тот план, который у нас назывался "восьмеркой", чтобы соответствовало именно этому утвержденному образцу", – отметил он.

По его словам, он не сразу понял, зачем это все нужно, "так как иногда бывали такие планы, которые имели не очень красивый вид".

Как-то раз кто-то из сотрудников легко сдвинул один из элементов декорации. Вскоре прибежал главный режиссер, устроил нам разнос и прочитал целую лекцию о том, почему ничего в студии нельзя трогать: "Вы что, думаете, все эти квадратики, лучики света здесь для красоты?"(А мы по наивности именно так и думали.) Оказалось, что все не так просто: по словам главного режиссера, оформление студии разрабатывали ведущие психологи для того, чтобы влиять на телезрителей на уровне подсознания. Даже независимо от того, что человек говорит, если просто сидеть и смотреть телевизор с выключенным звуком, все равно это уже как-то на человека влияет,

– подчеркнул бывший работник империи пропаганды.

Также Леонид Кривенков рассказал, что обсуждал эту тему со знакомым психологом, и тот ему все объяснил.

Читайте также: Российская пропаганда придумала фейк о смерти от обморожений в Украине из-за отказа от газа РФ

"Он мне сказал, что зрительные образы могут так влиять. Картинка каким-то определенным образом вызывает доверие к тому, что говорит человек, который на экране присутствует. Говорится и просто об оформлении студии, и об определенном ракурсе, как показывать человека", – подытожил экс-оператор ВГТРК.