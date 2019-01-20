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      Какие приемы использует Кремль для влияния на сознание россиян: признание экс-оператора ВГТРК

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      Как работает империя пропаганды: экс-оператор ВГТРК обнародовал детали телевизионной кухни
      Как работает империя пропаганды: экс-оператор ВГТРК обнародовал детали телевизионной кухни / Соцсети

      В студиях пропагандистских телеканалов мелочей вообще не бывает. Здесь даже оформление студии разрабатывали ведущие психологи. А все для того, чтобы повлиять на телезрителей на уровне подсознания. Кроме того, пропагандисты создают такую картинку, которая определенным образом вызывает доверие к тому, что говорит человек на экране.

      Об этом рассказал бывший оператор холдинга ВГТРК (пропагандистские телеканалы "Россия 1" и "Россия 24") Леонид Кривенков в комментарии "Радио Свобода".

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      Как подчеркнул он, оператор делает по команде режиссера все, что будет отвечать тем параметрам, которые утвердило руководство.

      "В седьмой студии ВГТРК на стене висели два-три десятка фотографий, сделанных с телеэкрана и утвержденных руководством. Изображение, которое выдает в эфир телеоператор, должно было строго соответствовать одной из таких фотографий. Режиссер говорил оператору, допустим, "вторая камера – восьмерка". Нужно было сделать тот план, который у нас назывался "восьмеркой", чтобы соответствовало именно этому утвержденному образцу", – отметил он.

      По его словам, он не сразу понял, зачем это все нужно, "так как иногда бывали такие планы, которые имели не очень красивый вид".

      Как-то раз кто-то из сотрудников легко сдвинул один из элементов декорации. Вскоре прибежал главный режиссер, устроил нам разнос и прочитал целую лекцию о том, почему ничего в студии нельзя трогать: "Вы что, думаете, все эти квадратики, лучики света здесь для красоты?"(А мы по наивности именно так и думали.) Оказалось, что все не так просто: по словам главного режиссера, оформление студии разрабатывали ведущие психологи для того, чтобы влиять на телезрителей на уровне подсознания. Даже независимо от того, что человек говорит, если просто сидеть и смотреть телевизор с выключенным звуком, все равно это уже как-то на человека влияет,
      – подчеркнул бывший работник империи пропаганды.

      Также Леонид Кривенков рассказал, что обсуждал эту тему со знакомым психологом, и тот ему все объяснил.

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      "Он мне сказал, что зрительные образы могут так влиять. Картинка каким-то определенным образом вызывает доверие к тому, что говорит человек, который на экране присутствует. Говорится и просто об оформлении студии, и об определенном ракурсе, как показывать человека", – подытожил экс-оператор ВГТРК.

      Теги: Новости России Российская пропаганда Психология Медиа СМИ Новости политики
      Источник: 24 Канал
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