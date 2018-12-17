Какие прививки нужно сделать взрослым, кроме плановых

Большинство людей убеждены, что если они сделали прививку в детстве и еще и каждые 10 лет вакцинируются от дифтерии и столбняка, то больше прививок делать не нужно.

Однако остаются другие важные прививки, пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Речь идет о вакцинах, которые не входят в национальный Календарь профилактических прививок и не закупаются государством за средства налогоплательщиков. Но их можно приобрести самостоятельно в аптеке.

1. Каждый год нужно делать прививки против гриппа

Желательно делать ее в начале эпидсезона, но если не успели — не поздно вакцинироваться до конца активности заболевания, то есть до весны. Такая вакцинация рекомендована тем людям, которые относятся к группам риска:

• беременным на любом сроке беременности;

• детям от 6 месяцев до 5 лет;

• людям с 65 лет;

• людям с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые болезни, диабет, ожирение, хронические болезни легких, астма и т. п);

• люди, которые в профессиональной жизни могут часто контактировать с людьми, что заболели гриппом, в частности, медицинские работники.



Какие прививки нужно сделать взрослым

2. Прививка против вируса папилломы человека

Папилломавирус человека очень распространен и передается через половой контакт. Инфекция вызывает рак шейки матки — один из самых распространенных видов рака. Для защиты от папилломавирусной инфекции, в зависимости от типа вакцины, нужно ввести 2-3 дозы вакцины.

3. Прививка против гепатита A

Вспышки гепатита А могут возникать в Украине из-за загрязнения воды. Поэтому важно, чтобы вакцинировались, как дети, так и взрослые. Обязательно нужно сделать прививку, если вы собираетесь посетить страны Африки, Азии и Южной Америки. Детям от 1 года и взрослым вводят 2 дозы вакцины от гепатита A.



Календарь профилактических прививок​

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