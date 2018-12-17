13:44
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Медицина
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Какие прививки нужно сделать взрослым, кроме плановых

      20 Читати новину українською
      Какие прививки нужно сделать взрослым
      Какие прививки нужно сделать взрослым / insightplus.mja.com.au/

      Большинство людей убеждены, что если они сделали прививку в детстве и еще и каждые 10 лет вакцинируются от дифтерии и столбняка, то больше прививок делать не нужно.

      Однако остаются другие важные прививки, пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках

      Речь идет о вакцинах, которые не входят в национальный Календарь профилактических прививок и не закупаются государством за средства налогоплательщиков. Но их можно приобрести самостоятельно в аптеке.

      1. Каждый год нужно делать прививки против гриппа

      Желательно делать ее в начале эпидсезона, но если не успели — не поздно вакцинироваться до конца активности заболевания, то есть до весны. Такая вакцинация рекомендована тем людям, которые относятся к группам риска:

      • беременным на любом сроке беременности;
      • детям от 6 месяцев до 5 лет;
      • людям с 65 лет;
      • людям с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые болезни, диабет, ожирение, хронические болезни легких, астма и т. п);
      • люди, которые в профессиональной жизни могут часто контактировать с людьми, что заболели гриппом, в частности, медицинские работники.

      Які щеплення потрібно зробити дорослим
      Какие прививки нужно сделать взрослым

      2. Прививка против вируса папилломы человека

      Папилломавирус человека очень распространен и передается через половой контакт. Инфекция вызывает рак шейки матки — один из самых распространенных видов рака. Для защиты от папилломавирусной инфекции, в зависимости от типа вакцины, нужно ввести 2-3 дозы вакцины.

      3. Прививка против гепатита A

      Вспышки гепатита А могут возникать в Украине из-за загрязнения воды. Поэтому важно, чтобы вакцинировались, как дети, так и взрослые. Обязательно нужно сделать прививку, если вы собираетесь посетить страны Африки, Азии и Южной Америки. Детям от 1 года и взрослым вводят 2 дозы вакцины от гепатита A.

      Календар профілактичних щеплень
      Календарь профилактических прививок​

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Ульяна Супрун Медицина Вакцина
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Розчинились в повітрі: куди поділись гроші, витрачені на повітряний експрес "Київ – Бориспіль"
      сегодня , 12:30 Розчинились в повітрі: куди поділись гроші, витрачені на повітряний експрес "Київ – Бориспіль"
      Дмитро Гнап 208
      Очередная ссора Трампа и тюремный срок для его адвоката – новости США за неделю
      сегодня , 12:24 Очередная ссора Трампа и тюремный срок для его адвоката – новости США за неделю
      Максим Карижський 310
      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      сегодня , 08:40 Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      Отставной подполковник 5414
      Загроза Європі, плани Росії і патріоти "русского мира": топ-5 блогів тижня
      16 декабря , 23:07 Загроза Європі, плани Росії і патріоти "русского мира": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1419
      Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      16 декабря , 20:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      686
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук