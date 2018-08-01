5 привычек, которые существенно сокращают жизнь

Исследования ученых в очередной раз убеждают, что некоторые привычки способны сократить жизнь человека на несколько лет – от 6 до 18 лет.

Эксперимент канадских ученых показал, что люди с вредными привычками в среднем теряют 6 лет жизни, пишет ukrhealth.

Читайте также: Какой популярный напиток вызывает старение кожи

А вот курильщики в среднем рискуют сократить продолжительность жизни на 32-39%.

Британские ученые утверждают, что злоупотребление едой тоже способно уменьшить продолжительность жизни. В исследовании приняли участие 22 мужчин и женщин, за ними наблюдали в течение десяти лет. Исследование показывает, что ожирение и лишний вес влечет за собой увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний, повреждений суставов, различных видов рака. А вот их сверстники без вредных привычек жили на 14 лет дольше.

Сидячий образ жизни тоже способен негативно влиять на здоровье человека. К примеру, люди старше 50 лет, которые активно занимались физическими упражнениями и не имели вредных привычек, жили дольше, чем люди с вредными привычками. Этот показатель для мужчин составлял 7 лет, для женщин – 16 лет.

Возможно, небольшое количество алкоголя может принести пользу, но чрезмерное злоупотребление этими напитками способно сокращать жизнь. Исследования ученых из Японии подтверждает – алкоголь способен сокращать жизнь на 10 лет.

Слишком активное употребление красного мяса может стать причиной короткой жизни. Немецкие исследователи проанализировали данные 22 тысяч человек и сделали вывод, что употребление этого продукта после 40 лет способно сокращать жизнь женщинам на 14 лет, а мужчинам – на 18 лет.