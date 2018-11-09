18:09
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Какие привычки в питании уберегут от развития рака

      127 Читати новину українською
      Какие привычки в питании уберегут от развития рака
      Какие привычки в питании уберегут от развития рака / epicurious.com

      Врачи-онкологи уверяют, что лучшая профилактика рака – это здоровое питание.

      Об этом пишет портал 24apteka.

      Читайте также: Ученые разработали жидкость, которая окрашивает раковые клетки

      1. Есть меньше красного мяса

      И продуктов его промышленной переработки. Исследование ученых подтверждает, что вегетарианцы болеют раком в два раза реже, чем любители мяса. Даже диетическое мясо индейки содержит канцерогены.

      2. Чаще питаться блюдами из рыбы

      В рыбе содержится полезные жирные кислоты Омега-3. Врачи отмечают, что нужно отдать предпочтение морским видам. Хорошим источником йода, препятствующего развитию рака, являются треска, палтус, хек.

      via GIPHY

      3. Растительные продукты

      Но только те, которые не поддаются термической обработке – овощи, фрукты и зелень. Риск рака можно вдвое снизить при употреблении этих продуктов.

      4. Отказ от алкоголя

      Исследователи отмечают, что отказавшись от этих двух плохих привычек, человек обеспечивает защиту от злокачественных опухолей. Некоторые исследования утверждают, что такой отказ сокращает риск возникновения рака до 70%.

      Відмова від алкоголю
      Отказ от алкоголя

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Онкозаболевания Лечение Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Украине начали ограничивать использование одноразовых пакетов: чем заменить
      сегодня , 18:05 В Украине начали ограничивать использование одноразовых пакетов: чем заменить
      Євгенія Мазур
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      7 ноября , 10:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Луценко йде, але зовсім трішки: на яку політичну практику розраховує генпрокурор
      сегодня , 18:00 Луценко йде, але зовсім трішки: на яку політичну практику розраховує генпрокурор
      Крістіна Бердинських
      Турецкие безпилотники на самом деле Украине не нужны
      сегодня , 17:00 Турецкие безпилотники на самом деле Украине не нужны
      Юрий Касьянов
      Секс может лечить – практические советы от медиков
       22 сентября 2016 , 01:00 4
      Магнитные бури в мае: чего ждать украинцам в ближайшие дни
       30 апреля , 16:31
      Как избежать болезни Альцгеймера: советы врача
       10 июня , 16:36
      Возникает из-за простуды: самые распространенные мифы о герпесе
       5 июня , 09:30
      Какие ранние симптомы свидетельствуют о нарушении работы печени
       сегодня , 20:25
      Назвали способ, который снизит смертность от рака груди на 60%
       сегодня , 19:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук