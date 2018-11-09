Какие привычки в питании уберегут от развития рака

Врачи-онкологи уверяют, что лучшая профилактика рака – это здоровое питание.

Об этом пишет портал 24apteka.

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1. Есть меньше красного мяса

И продуктов его промышленной переработки. Исследование ученых подтверждает, что вегетарианцы болеют раком в два раза реже, чем любители мяса. Даже диетическое мясо индейки содержит канцерогены.

2. Чаще питаться блюдами из рыбы

В рыбе содержится полезные жирные кислоты Омега-3. Врачи отмечают, что нужно отдать предпочтение морским видам. Хорошим источником йода, препятствующего развитию рака, являются треска, палтус, хек.

3. Растительные продукты

Но только те, которые не поддаются термической обработке – овощи, фрукты и зелень. Риск рака можно вдвое снизить при употреблении этих продуктов.

4. Отказ от алкоголя

Исследователи отмечают, что отказавшись от этих двух плохих привычек, человек обеспечивает защиту от злокачественных опухолей. Некоторые исследования утверждают, что такой отказ сокращает риск возникновения рака до 70%.



Отказ от алкоголя

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