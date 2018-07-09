Какие привычки вредят половому органу женщины: перечень

Некоторые привычки могут ухудшить здоровье женщины и вызвать неприятные последствия.

Чтобы позаботиться об интимном здоровье влагалища, нужно избегать этих 4 привычек, пишет Cosmo.

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Не носите постоянно сексуальное белье. Все потому, что синтетическая ткань задерживает влагу, таким образом увеличивает риск подхватить вагинальную инфекцию. Зато гинеколог Шива Гофрени рекомендует носить хлопчатобумажное белье.

Если женщины часто удаляют лобковые волосы, то существует риск подцепить инфекции – стрептококковый или золотистый стафилококк. Также кожа становится более уязвимой из-за микротрещинок и ранок.

Не нужно направлять струю воды себе во влагалище. Все потому, что это смывает необходимую защиту и позволяет возбудителям инфекций попадать внутрь.

Избегайте употребления продуктов с сильным запахом и сахара. Все потому, что чеснок, спаржа и кари способны изменять запах тела. Сахар способен увеличивать риск развития вагинальных инфекций, таких как бактериальный вагиноз и дрожжевые инфекции.

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