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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Какие привычки вредят половому органу женщины: перечень

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4 звички, які шкодять статевому органу жінки
4 звички, які шкодять статевому органу жінки / tommycat.info

Некоторые привычки могут ухудшить здоровье женщины и вызвать неприятные последствия.

Чтобы позаботиться об интимном здоровье влагалища, нужно избегать этих 4 привычек, пишет Cosmo.

Читайте также: В каких случаях во время "критических" нужно обратиться к гинекологу

Не носите постоянно сексуальное белье. Все потому, что синтетическая ткань задерживает влагу, таким образом увеличивает риск подхватить вагинальную инфекцию. Зато гинеколог Шива Гофрени рекомендует носить хлопчатобумажное белье.

Если женщины часто удаляют лобковые волосы, то существует риск подцепить инфекции – стрептококковый или золотистый стафилококк. Также кожа становится более уязвимой из-за микротрещинок и ранок.

Не нужно направлять струю воды себе во влагалище. Все потому, что это смывает необходимую защиту и позволяет возбудителям инфекций попадать внутрь.

Избегайте употребления продуктов с сильным запахом и сахара. Все потому, что чеснок, спаржа и кари способны изменять запах тела. Сахар способен увеличивать риск развития вагинальных инфекций, таких как бактериальный вагиноз и дрожжевые инфекции.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье LifeStyle Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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