Некоторые пары начинают свои отношения стремительно и страстно, но со временем выдыхаются. Другие же медленно движутся вперед, но будут долговременные отношения.

Несмотря на то, что представление о здоровых отношениях – субъективное мнение, психологи составили список стандартных показателей, пишет "Сегодня".

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1. Вы слушаете своего партнера больше, чем говорите сами. А также слышите и прислушиваетесь к его мнению.



Вы слушаете своего партнера

2. В отношениях вы подчеркиваете то, насколько ценный и уникальный партнер является для вас. И не только на словах, а выражается это поведением.

3. Партнеры в здоровых отношениях не причиняют друг другу вред, а наоборот – оберегают и лелеют. А также, безусловно, любят.

4. Ваш партнер – это мотивация к достижению цели. Вы всегда поддерживаете идею другого, подталкиваете друг друга к лучшему и большему.

5. В здоровых отношениях партнеры не подвергаются сомнениям и не создают проблемы. Это позволяет обоим чувствовать себя свободно.

6. Вы никогда не будете проектировать вашу неуверенность и недостатки на партнера.

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7. Друзья партнера – это ваши друзья. Поэтому в здоровых отношениях вы будете уважать друзей и близких вашего партнера, поскольку он их тоже ценит и уважает.



Какие признаки указывают на то, что у вас здоровые отношения

8. Вы не будете бояться ответа на поставленный вопрос, а также не будете использовать информацию друг против друга для причинения вреда.

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