Какие признаки, что кофе вредит вашему организму
Исследователи уже доказали – ежедневное употребление кофе в умеренном количестве может быть полезным для организма. Но, к сожалению, есть случаи, когда употребление кофе стоит прекратить.
Об этом сообщает poradum.
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Издание отмечает, что это зависит как от индивидуальных особенностей человека, так и от проблем со здоровьем.
Боль в животе
Как недавно оказалось, некоторые соединения кофе активизируют выработку желудочного сока, что плохо сказывается на состоянии слизистой. Боль в животе – один из признаков того, что употребление кофе вам совсем не идет на пользу.
Кофе может вызвать боль в животе
Кроме того, напиток часто становится причиной развития гастрита и язвенных заболеваний. Так же от кофеина возникают спазмы брюшных мышц, и при этом низ живота может крутить и беспокоить сильной болью.
Учащенное сердцебиение
Это еще один признак вреда от кофе для организма. На него обязательно стоит обратить внимание и прекратить употреблять кофе, иначе в работе сердца могут возникнуть серьезные сбои.
Тремор
Известно, что кофе бодрит и тонизирует. Но он может и навредить организму – например, в случае повышенной чувствительности к кофеину или при злоупотреблении кофе. Здесь следует или уменьшить его дозу или прекращать пить совсем (хотя бы на некоторое время).
Головная боль
В основном, этот негативный эффект от употребления кофе связан с привычкой пить его в большом количестве, а также игнорировать употребление ежедневной нормы воды, которая особенно необходима для любителей кофе. Помимо головной боли, могут также возникнуть ощущения усталости и упадка сил.
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