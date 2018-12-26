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      Какие признаки, что кофе вредит вашему организму

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      Как понять, что вам вредит кофе
      Как понять, что вам вредит кофе / poradum.com

      Исследователи уже доказали – ежедневное употребление кофе в умеренном количестве может быть полезным для организма. Но, к сожалению, есть случаи, когда употребление кофе стоит прекратить.

      Об этом сообщает poradum.

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      Издание отмечает, что это зависит как от индивидуальных особенностей человека, так и от проблем со здоровьем.

      Боль в животе

      Как недавно оказалось, некоторые соединения кофе активизируют выработку желудочного сока, что плохо сказывается на состоянии слизистой. Боль в животе – один из признаков того, что употребление кофе вам совсем не идет на пользу.

      кава біль в животі
      Кофе может вызвать боль в животе

      Кроме того, напиток часто становится причиной развития гастрита и язвенных заболеваний. Так же от кофеина возникают спазмы брюшных мышц, и при этом низ живота может крутить и беспокоить сильной болью.

      Учащенное сердцебиение

      Это еще один признак вреда от кофе для организма. На него обязательно стоит обратить внимание и прекратить употреблять кофе, иначе в работе сердца могут возникнуть серьезные сбои.

      via GIPHY

      Тремор

      Известно, что кофе бодрит и тонизирует. Но он может и навредить организму – например, в случае повышенной чувствительности к кофеину или при злоупотреблении кофе. Здесь следует или уменьшить его дозу или прекращать пить совсем (хотя бы на некоторое время).

      Головная боль

      В основном, этот негативный эффект от употребления кофе связан с привычкой пить его в большом количестве, а также игнорировать употребление ежедневной нормы воды, которая особенно необходима для любителей кофе. Помимо головной боли, могут также возникнуть ощущения усталости и упадка сил.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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