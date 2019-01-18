Какие проблемы могут возникнуть из-за десятикратной дозы "Виагры"

Силденафил – что это?

Он используется для лечения эректильной дисфункции. Силденафил селективно "выключает" фермент фосфодиэстеразу 5 (ФДЭ-5), в результате чего кровоток в пенисе усиливается и наступает эрекция. В том числе он "выключает" ФДЭ6 – фермент, содержащийся в фоторецепторах сетчатки глаза и играет ключевую роль в зрительной фототрансдукции, в ходе которой свет преобразуется в электрические сигналы.

Известно, что силденафил имеет побочные эффекты в виде ухудшения зрения, но они были кратковременными. При больших дозах может привести к необратимым нарушениям зрения.