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      Какие проблемы могут возникнуть из-за десятикратной дозы "Виагры"

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      Какие проблемы могут возникнуть из-за десятикратной дозы "Виагры"
      Какие проблемы могут возникнуть из-за десятикратной дозы "Виагры" / menspharmacy.co.uk

      Американские медики из Массачусетского центра офтальмологии и отоларингологии и из Университета Тафтса описали редкий случай – мужчина выпил большую дозу препарата для лечения эректильной дисфункции.

      Мужчина принял 10-кратную дозу силденафила (действующее вещество препаратов от эректильной дисфункции, в том числе "Виагры").

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      Силденафил – что это?

      Он используется для лечения эректильной дисфункции. Силденафил селективно "выключает" фермент фосфодиэстеразу 5 (ФДЭ-5), в результате чего кровоток в пенисе усиливается и наступает эрекция. В том числе он "выключает" ФДЭ6 – фермент, содержащийся в фоторецепторах сетчатки глаза и играет ключевую роль в зрительной фототрансдукции, в ходе которой свет преобразуется в электрические сигналы.

      Известно, что силденафил имеет побочные эффекты в виде ухудшения зрения, но они были кратковременными. При больших дозах может привести к необратимым нарушениям зрения.

      После употребления такой дозы лекарств у мужчины в обоих глазах образовалась скотома (слепое пятно) в виде пончика, пишет JAMA Network.

      Десятикратна доза
      Десятикратная доза "Виагры" вызвала скотому

      Пациент на повторный прием не явился, поэтому медики не могут сказать, восстановилось ли у него зрение и как развивались события в дальнейшем.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лекарства Здоровье глаз Секс
      Источник: 24 Канал
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