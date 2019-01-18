Какие проблемы могут возникнуть из-за десятикратной дозы "Виагры"
Американские медики из Массачусетского центра офтальмологии и отоларингологии и из Университета Тафтса описали редкий случай – мужчина выпил большую дозу препарата для лечения эректильной дисфункции.
Мужчина принял 10-кратную дозу силденафила (действующее вещество препаратов от эректильной дисфункции, в том числе "Виагры").
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Он используется для лечения эректильной дисфункции. Силденафил селективно "выключает" фермент фосфодиэстеразу 5 (ФДЭ-5), в результате чего кровоток в пенисе усиливается и наступает эрекция. В том числе он "выключает" ФДЭ6 – фермент, содержащийся в фоторецепторах сетчатки глаза и играет ключевую роль в зрительной фототрансдукции, в ходе которой свет преобразуется в электрические сигналы.
Известно, что силденафил имеет побочные эффекты в виде ухудшения зрения, но они были кратковременными. При больших дозах может привести к необратимым нарушениям зрения.
После употребления такой дозы лекарств у мужчины в обоих глазах образовалась скотома (слепое пятно) в виде пончика, пишет JAMA Network.
Десятикратная доза "Виагры" вызвала скотому
Пациент на повторный прием не явился, поэтому медики не могут сказать, восстановилось ли у него зрение и как развивались события в дальнейшем.
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