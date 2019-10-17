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      Какие продукты больше всего подорожали и подешевели с начала года: список

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      Какие продукты больше всего подорожали и подешевели с начала года
      Какие продукты больше всего подорожали и подешевели с начала года / pinterest.com

      С начала 2019 больше всего в Украине подорожали яблоки и картофель. Цены на лук и свеклу - снизились.

      Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в сентябре 2019 по сравнению с декабрем 2018 года.

       Это интересно: Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение

      Так, цены на яблоки выросли на 84,3% до 17 гривен за килограмм, а стоимость картофеля выросла на 83,1% до 14,6 гривен за килограмм.

      Список продуктов, которые сильно подорожали в 2019:

      • Яблоки на 84,3% до 17 гривен за килограмм;
      • Картофель на 83,1% до 14,6 гривен за килограмм;
      • Гречка на 27,3% до 20,8 гривен за килограмм;
      • Пшено на 34,5% до 32,2 гривен за килограмм.

      В то же время цены на некоторые продукты несколько снизились. Стоимость лука уменьшилась на 46,8% до 8,9 гривен за килограмм, а цены на свеклу упали на 33,5% до 7,3 гривен за килограмм.

      Список продуктов, которые значительно упали в цене в 2019:

      • Лук на 46,8% до 8,9 гривен за килограмм;
      • Свеклу на 33,5% до 7,3 гривен за килограмм;
      • Яйца на 23,9% до 18,7 гривен за десяток;
      • Морковь на 31,2% до 8,2 гривен за килограмм.

      Кстати, с начала года сигареты премиум-класса подорожали на 13,9% до 45,2 гривен за пачку, а цены на водку выросли на 1,6% до 92,1 гривен за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 12,8% до 17,1 гривен за бутылку.

      К теме: Треть продуктов в мире выбрасывают: как в Украине решают проблему

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Цены Продукты
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