Какие продукты больше всего вызывают зависимость: рейтинг
Эксперты из США определили, какие продукты и блюда вызывают привыкание. Как выяснили ученые, больше всего зависимость вызывают продукты с большим количеством ароматизаторов и жиров.
Как указывают исследователи из Университета штата Колорадо, наибольшую зависимость вызывают обработанные пищевые продукты, пишет Independent.
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Специалисты проанализировали 35 популярных продуктов питания и выяснили, что наибольшее привыкание вызывают продукты, которые повышают уровень сахара в крови, а также содержат большое количество жира, добавок и ароматизаторов.
По результатам исследования эксперты составили список из десяти продуктов, которые вызывают сильное привыкание и их обычно потребляют в больших количествах.
Так, лидером среди "фуд-наркотиков" ученые признали пиццу. На втором месте – шоколад, а тройку лидеров замкнули картофельные чипсы.
Топ-10 продуктов, которые вызывают зависимость:
Пицца
Шоколад
Чипсы
Бисквит
Мороженое
Картошка фри
Чизбургер
Газировка
Торт
Сыр
В то же время ученые выделили и продукты, которые не вызывают зависимость. В рейтинг попали преимущественно овощи и фрукты.
Топ-10 продуктов, которые не вызывают зависимость:
Огурец
Морковь
Бобы
Яблоки
Коричневый рис
Брокколи
Бананы
Лосось
Кукуруза (без масла и соли)
Клубника
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