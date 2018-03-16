Какие продукты больше всего вызывают зависимость: рейтинг

Эксперты из США определили, какие продукты и блюда вызывают привыкание. Как выяснили ученые, больше всего зависимость вызывают продукты с большим количеством ароматизаторов и жиров.

Как указывают исследователи из Университета штата Колорадо, наибольшую зависимость вызывают обработанные пищевые продукты, пишет Independent.

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Специалисты проанализировали 35 популярных продуктов питания и выяснили, что наибольшее привыкание вызывают продукты, которые повышают уровень сахара в крови, а также содержат большое количество жира, добавок и ароматизаторов.

По результатам исследования эксперты составили список из десяти продуктов, которые вызывают сильное привыкание и их обычно потребляют в больших количествах.

Так, лидером среди "фуд-наркотиков" ученые признали пиццу. На втором месте – шоколад, а тройку лидеров замкнули картофельные чипсы.



Топ-10 продуктов, которые вызывают зависимость:

Пицца

Шоколад

Чипсы

Бисквит

Мороженое

Картошка фри

Чизбургер

Газировка

Торт

Сыр

В то же время ученые выделили и продукты, которые не вызывают зависимость. В рейтинг попали преимущественно овощи и фрукты.

Топ-10 продуктов, которые не вызывают зависимость:

Огурец

Морковь

Бобы

Яблоки

Коричневый рис

Брокколи

Бананы

Лосось

Кукуруза (без масла и соли)

Клубника