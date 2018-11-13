Какие продукты и у кого покупает Украина в 2018 за границей: инфографика

В январе-сентябре 2018 года в Украину было ввезено агропродукции почти на 3,9 миллиарда долларов США. Это на 690 миллионов или на 20,8% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Таковы данные Государственной службы статистики, сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

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Что покупаем

Товарная структура импорта продовольственной продукции в Украине уже несколько лет подряд остается неизменной. При этом стоимость закупок всех ключевых импортируемых товаров, за исключением табака, растет, отметил эксперт.

Среди лидеров по объемам закупок – фрукты, в основном, цитрусовые и бананы. Их импорт за 9 месяцев 2018 года составил 319 миллионов долларов.

Значительная доля закупок зарубежных продуктов питания приходится на рыбу, ракообразных и моллюсков. В импорте продукции этой группы продуктов, который за 9 месяцев текущего года составил 371 миллион долларов, преобладает мороженая рыба. Ее закупили на 239 миллионов.



На импортную рыбу на фрукты тратим больше всего

Семян подсолнечника для сева за январь-сентябрь 2018 года импортировали на 214 миллионов долларов, а семян кукурузы – на 114 миллионов.

Объемы поставок в Украину кофе и чая за этот период составили 147 миллионов долларов, а шоколада, какао-бобов и изделий из него – 207.

Масла было импортировано на 167 миллионов, а поставки этилового спирта составили 153 миллиона долларов.

Вместе эти продукты составляют более 51% стоимости отечественного импорта сельхозпродукции, подытожил Николай Пугачев.

У кого покупаем

Основными поставщиками агропродовольственной продукции в Украину выступают государства Европейского Союза. Объемы импортных поставок из этого региона составили 1 миллиард 940 миллионов долларов, то есть половину закупок.



Главный импортер Украины – ЕС

В странах Азии наша страна закупила продовольствия на 737 миллионов (19%), а в странах Латинской Америки – на сумму 294 миллиона (7,6%).

Традиционно, среди крупнейших поставщиков в Украину выделяются Польша (402 миллиона долларов), Германия (366 миллионов), Франция (185 миллионов), Италия (184 миллиона), США (175 миллионов) и Нидерланды (160 миллионов).

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