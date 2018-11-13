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      Какие продукты и у кого покупает Украина в 2018 за границей: инфографика

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      Какие продукты Украина завозит из-за рубежа
      Какие продукты Украина завозит из-за рубежа / 24 канал

      В январе-сентябре 2018 года в Украину было ввезено агропродукции почти на 3,9 миллиарда долларов США. Это на 690 миллионов или на 20,8% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

      Таковы данные Государственной службы статистики, сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

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      Что покупаем

      Товарная структура импорта продовольственной продукции в Украине уже несколько лет подряд остается неизменной. При этом стоимость закупок всех ключевых импортируемых товаров, за исключением табака, растет, отметил эксперт.

      Среди лидеров по объемам закупок – фрукты, в основном, цитрусовые и бананы. Их импорт за 9 месяцев 2018 года составил 319 миллионов долларов.

      Значительная доля закупок зарубежных продуктов питания приходится на рыбу, ракообразных и моллюсков. В импорте продукции этой группы продуктов, который за 9 месяцев текущего года составил 371 миллион долларов, преобладает мороженая рыба. Ее закупили на 239 миллионов.

      Імпорт продукти
      На импортную рыбу на фрукты тратим больше всего

      Семян подсолнечника для сева за январь-сентябрь 2018 года импортировали на 214 миллионов долларов, а семян кукурузы – на 114 миллионов.

      Объемы поставок в Украину кофе и чая за этот период составили 147 миллионов долларов, а шоколада, какао-бобов и изделий из него – 207.

      Масла было импортировано на 167 миллионов, а поставки этилового спирта составили 153 миллиона долларов.

      Вместе эти продукты составляют более 51% стоимости отечественного импорта сельхозпродукции, подытожил Николай Пугачев.

      У кого покупаем

      Основными поставщиками агропродовольственной продукции в Украину выступают государства Европейского Союза. Объемы импортных поставок из этого региона составили 1 миллиард 940 миллионов долларов, то есть половину закупок.

      Головні імпортери України
      Главный импортер Украины – ЕС 

      В странах Азии наша страна закупила продовольствия на 737 миллионов (19%), а в странах Латинской Америки – на сумму 294 миллиона (7,6%).

      Традиционно, среди крупнейших поставщиков в Украину выделяются Польша (402 миллиона долларов), Германия (366 миллионов), Франция (185 миллионов), Италия (184 миллиона), США (175 миллионов) и Нидерланды (160 миллионов).

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      Теги: Деньги Новости Украины статистика Инфографика імпорт Сельское хозяйство
      Источник: 24 канал
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