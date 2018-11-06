15:36
6 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 ноября
      Вести.UA. Как Ляшко оседлал паровоз. Крепкий кулак вождя Кивы
      Вєсті.UA
      21:51, 5 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Какие продукты лучше всего сохранят молодость кожи

      57 Читати новину українською
      Какие продукты лучше всего сохранят молодость кожи
      Какие продукты лучше всего сохранят молодость кожи / lady.tochka.net

      Правильное питание может полностью заменить косметические кремы и инъекции. Ведь пища может влиять на появление морщин, на степень упругости, эластичности и ее склонность к загару.

      Об этом рассказал известный американский пластический хирург Энтони Юн, передает Рrevention.

      1. Чтобы кожа была упругой и гладкой, стоит потреблять яйца. Они содержат вещества, которые способствуют выработке коллагена (белок соединительной ткани, обеспечивающий ее прочность и эластичность). А еще они богаты витамином А.

      Читайте также: Почему нужно есть углеводы: комментарий Супрун

      2. Помидоры или томатная паста имеют много антиоксиданта ликопина (он защищает кожу от солнечных ожогов и имеет сильные противовоспалительные свойства). Как известно, само воспаление ускоряет старение кожи.

      3. Зеленый чай тоже содержит полезные для кожи антиоксиданты.

      4. Креветки имеют витамин E, который помогает коже восстановиться от различных повреждений.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Долголетия Советы Красивое тело Красота Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Луценко подает в отставку: что успел сделать на посту
      сегодня , 13:10 Луценко подает в отставку: что успел сделать на посту
      Інна Жолобович
      Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      сегодня , 09:00 Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      Євгенія Мазур
      Кто заказал Катю Гандзюк: кого активисты обвиняют в убийстве и что о них известно
      сегодня , 15:35 Кто заказал Катю Гандзюк: кого активисты обвиняют в убийстве и что о них известно
      Євгенія Мазур
      Хто був усім, стає нічим: про гірку долю героїв "Новоросії"
      сегодня , 15:00 Хто був усім, стає нічим: про гірку долю героїв "Новоросії"
      Олексій Чибісов
      Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      сегодня , 14:03 Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
       5 апреля , 11:00
      Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
       6 апреля , 13:00
      Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
       12 марта , 18:52
      Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
      13 января , 19:06
      Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
       23 октября 2017 , 20:00
      Ломаченко - Ригондо: результат боя
       10 декабря 2017 , 06:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук