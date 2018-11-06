Какие продукты лучше всего сохранят молодость кожи

Правильное питание может полностью заменить косметические кремы и инъекции. Ведь пища может влиять на появление морщин, на степень упругости, эластичности и ее склонность к загару.

Об этом рассказал известный американский пластический хирург Энтони Юн, передает Рrevention.

1. Чтобы кожа была упругой и гладкой, стоит потреблять яйца. Они содержат вещества, которые способствуют выработке коллагена (белок соединительной ткани, обеспечивающий ее прочность и эластичность). А еще они богаты витамином А.

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2. Помидоры или томатная паста имеют много антиоксиданта ликопина (он защищает кожу от солнечных ожогов и имеет сильные противовоспалительные свойства). Как известно, само воспаление ускоряет старение кожи.

3. Зеленый чай тоже содержит полезные для кожи антиоксиданты.

4. Креветки имеют витамин E, который помогает коже восстановиться от различных повреждений.

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