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Какие продукты могут эффективно укрепить сосуды летом

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Кисломолочные продукты могут эффективно укрепить сосуды летом
Кисломолочные продукты могут эффективно укрепить сосуды летом / yogurtinnutrition.com

В рационе каждого человека обязательно должны быть свежие фрукты, овощи и кисломолочные продукты, последние могут эффективно укрепить сосуды.

В этом убеждена врач Виктория Савицкая, пишет ГолосUA.

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"Молочные продукты, особенно кислые, нужно употреблять (ред. – 24) в жаркую погоду – они поддерживают организм и снабжают дополнительными микроэлементами для слаженной работы всех систем и органов", – отметила врач.

Виктория Савицкая добавила, что укрепить сосуды могут водные процедуры, в том числе контрастный душ и плавание. Полезные для организма кардио-нагрузки, а также пешие прогулки.

via GIPHY

Врач также посоветовала бывать на свежем воздухе, ведь при низком содержании в организме витамина D риск инфаркта и инсульта возрастает на 62%. Стоит уберечься от солнечных лучей с 11 утра до 16 вечера.

К слову, для того, чтобы поддерживать сосуды в здоровом состоянии, необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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