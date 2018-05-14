Какие продукты могут повысить уровень глюкозы в крови
Дело в том, что уровень глюкозы в крови человека – параметр, который зависит от функционирования углеводного обмена. А глюкоза является основным энергетическим материалом для питания клеток организма.
Глюкоза есть в запасе в виде гликогена в печени, освобождается при недостаточном поступлении углеводов с пищей, пишет Ukrhealth.
Читайтет также: Медики рассказали, как остановить сахарный диабет
При нормальном функционировании поджелудочной железы количественное содержание сахара в крови натощак не должно превышать 3,3-5,5 ммоль/л.
Перечень продуктов, которые повышают уровень глюкозы:
– молоко, сливки, кефир и ряженка;
– фрукты (бананы, виноград) и сладкие ягоды;
– сдоба и выпечка, мучные изделия (макароны, хлеб, пирожные)
– крупы;
– картофель, кукуруза;
– горох, фасоль, чечевица;
– сладости, в которых содержится сахар или мед.
4 типа продуктов, которые влияют на повышение уровня глюкозы в крови (гликемии):
Продукты, способствующие стремительному повышению гликемии
Среди них – сахарный песок и пища, которую приготовили с добавлением сахара – конфеты, конфитюр, мармелад, шоколад и тому подобное.
Продукты, способствующие быстрому повышению гликемии
К ним можно отнести нежирные мучные изделия, консервацию (мясо, рыба, овощи) сыр и копченые блюда, ядра орехов, фрукты (банан, виноград), крахмалистые овощи (кукуруза, картофель).
Также термическая обработка продуктов – жарка и копчение – влияет на повышение сахара в крови.
Продукты, которые способствуют умеренному повышению гликемии
Среди них продукты, в которых содержатся липиды, белки и углеводы в умеренном количестве, к примеру, мясное рагу. А также десерты с белковым или сливочным кремом, мороженое, свежая сдоба.
Читайте также: Медики назвали полезный напиток для диабетиков
Продукты, способствующие медленному повышению гликемии
Это блюда с высоким содержанием клетчатки и жиров – бобовые (свежий горошек, фасоль, чечевица) фрукты и овощи (тыква, томаты, зелень и цитрусовые).
Фото – Unplash.