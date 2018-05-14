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Какие продукты могут повысить уровень глюкозы в крови

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Какие продукты могут повысить уровень глюкозы
Какие продукты могут повысить уровень глюкозы / elmedicointeractivo.com

Дело в том, что уровень глюкозы в крови человека – параметр, который зависит от функционирования углеводного обмена. А глюкоза является основным энергетическим материалом для питания клеток организма.

Глюкоза есть в запасе в виде гликогена в печени, освобождается при недостаточном поступлении углеводов с пищей, пишет Ukrhealth.

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При нормальном функционировании поджелудочной железы количественное содержание сахара в крови натощак не должно превышать 3,3-5,5 ммоль/л.

Перечень продуктов, которые повышают уровень глюкозы:

– молоко, сливки, кефир и ряженка;
– фрукты (бананы, виноград) и сладкие ягоды;
– сдоба и выпечка, мучные изделия (макароны, хлеб, пирожные)
– крупы;
– картофель, кукуруза;
– горох, фасоль, чечевица;
– сладости, в которых содержится сахар или мед.

4 типа продуктов, которые влияют на повышение уровня глюкозы в крови (гликемии):

Продукты, способствующие стремительному повышению гликемии

Среди них – сахарный песок и пища, которую приготовили с добавлением сахара – конфеты, конфитюр, мармелад, шоколад и тому подобное.

Продукты, способствующие быстрому повышению гликемии

К ним можно отнести нежирные мучные изделия, консервацию (мясо, рыба, овощи) сыр и копченые блюда, ядра орехов, фрукты (банан, виноград), крахмалистые овощи (кукуруза, картофель).

Также термическая обработка продуктов – жарка и копчение – влияет на повышение сахара в крови.

Продукты, которые способствуют умеренному повышению гликемии

Среди них продукты, в которых содержатся липиды, белки и углеводы в умеренном количестве, к примеру, мясное рагу. А также десерты с белковым или сливочным кремом, мороженое, свежая сдоба.

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Продукты, способствующие медленному повышению гликемии

Это блюда с высоким содержанием клетчатки и жиров – бобовые (свежий горошек, фасоль, чечевица) фрукты и овощи (тыква, томаты, зелень и цитрусовые).

Фото – Unplash.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Диабет
Источник: 24 Канал
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