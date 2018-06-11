Какие продукты могут повысить уровень холестерина в крови

Несмотря на то, что холестерин является незаменимым веществом для нашего организма, его избыток считается опасным для здоровья сосудов.

Все потому, что организм способен вырабатывать холестерин, пишет Cosmo.

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Поэтому, чтобы повышенное содержание этих веществ не переросло в более серьезные заболевания сердца и сосудов, нужно ограничить употребление нескольких продуктов.

Во время приготовления хлеба и сладостей практически всегда добавляют маргарин, который является транс-жиром. Высокое содержание этих жиров может вызвать сердечно-сосудистые заболевания.

Мясо, сало и креветки содержат жиры, которые могут повысить уровень холестерина в крови. Не нужно отказываться от мяса, можно заменить употребление таких продуктов на крольчатину или индейку без кожицы.

Если у человека повышенный холестерин в крови, то ему нужно ограничиться в употреблении жирных супов или бульонов. Можно есть легкие рыбные супы или овощные супы без мяса.

Молочные продукты повышают уровень холестерина. К примеру, в сливочном масле содержится много ненасыщенных жиров. Поэтому следует воздержаться от употребления жирного творога или сметаны, а масло при готовке стоит использовать растительное.

К продуктам, которые подпадают под запрет, стоит отнести красную и черную икру.

Фото: Unsplash

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