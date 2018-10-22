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      Какие продукты могут улучшить работоспособность и настроение

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      Какие продукты могут улучшить работоспособность и настроение
      Какие продукты могут улучшить работоспособность и настроение / tastingtable.com

      Настроение человека зависит от аминокислоты триптофана. Последняя участвует в синтезе гормонов серотонина и мелатонина.

      Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Facebook.

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      Серотонин улучшает настроение и расслабляет, а мелатонин является регулятором циклов сна.

      Поэтому Светлана Фус советует есть такие продукты:

      1. Морская рыба, мясо птицы и мясо кроликов, яйца, бобовые

      Все эти продукты содержат большое количество аминокислоты триптофана. Они облегчают симптомы тревожности и повышают гормоны радости.

      via GIPHY

      2. Молочные продукты

      Плохое настроение часто связывают со снижением сахара в крови, но не стоит сразу кушать сладкое. Для повышения уровня сахара в крови прекрасно справится несладкий йогурт, твердый сыр, творог.

      3. Свежие и замороженные ягоды

      Они повышают устойчивость организма к стрессу из-за высокого содержания антиоксидантов. Ягоды содержат витамин C, снижающий уровень гормона стресса кортизола.

      via GIPHY

      4. Горький шоколад

      Этот продукт активизирует выделение серотонина, который улучшает настроение. Несмотря на это, ежедневно взрослому человеку можно есть 20-25 граммов шоколада, поскольку это очень калорийный продукт.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Советы
      Источник: 24 Канал
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