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      Какие продукты не стоит есть на работе

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      Какие продукты не стоит есть на работе
      Какие продукты не стоит есть на работе / tah-heetch.com

      Иногда человек после обеда может чувствовать вялость, желание поспать, подремать или просто отдохнуть. Вероятно, причина кроется в продуктах, которые снижают производительность.

      Именно поэтому эксперты не советуют употреблять определенные продукты, пишет Men's Life.

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      Быстрые углеводы

      Речь идет про сладости, мучные изделия, белый рис, макароны не из твердых сортов. Чтобы усвоить эти продукты, организму необходима энергия, а это снижает рабочий процесс.

      Жареная пища

      Такие блюда не только способствуют набору веса, но и вызывают ощущение усталости и тяжести. Организму необходимо много энергии, чтобы переварить их. Именно поэтому человек чувствует себя вялым и сонным.

      Смажена їжа не покращить вашу працездатність

      Жареная пища не улучшит вашу работоспособность

      Сладости

      Еще одна группа пищевых продуктов, которые приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови, а затем к стремительному снижению. Такие перепады ухудшают память и вызывают чувство усталости. Кроме того, сладости способствуют набору веса.

      Бананы

      Продукт питательный и полезный, но только не на работе. Фрукт содержит гормоны сна, а также магний. После употребления бананов люди чувствуют расслабление и снижение производительности.

      Кофе

      Напиток дарит лишь кратковременную бодрость, после чего человек может почувствовать головную боль и слабость. Сначала кофеин заставит организм работать активнее, но затем произойдет еще больший спад энергии.

      via GIPHY

      Эксперты советуют их заменить на пищу, которая не вызывает ощущения тяжести в животе и не нагоняет усталость. Например, можно перекусить салатом из свежих овощей, квашеной капустой, пообедать нежирной рыбой с коричневым рисом. Тогда работоспособность не ухудшится.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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