Какие продукты не стоит есть на работе

Иногда человек после обеда может чувствовать вялость, желание поспать, подремать или просто отдохнуть. Вероятно, причина кроется в продуктах, которые снижают производительность.

Именно поэтому эксперты не советуют употреблять определенные продукты, пишет Men's Life.

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Быстрые углеводы

Речь идет про сладости, мучные изделия, белый рис, макароны не из твердых сортов. Чтобы усвоить эти продукты, организму необходима энергия, а это снижает рабочий процесс.

Жареная пища

Такие блюда не только способствуют набору веса, но и вызывают ощущение усталости и тяжести. Организму необходимо много энергии, чтобы переварить их. Именно поэтому человек чувствует себя вялым и сонным.

Жареная пища не улучшит вашу работоспособность

Сладости

Еще одна группа пищевых продуктов, которые приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови, а затем к стремительному снижению. Такие перепады ухудшают память и вызывают чувство усталости. Кроме того, сладости способствуют набору веса.

Бананы

Продукт питательный и полезный, но только не на работе. Фрукт содержит гормоны сна, а также магний. После употребления бананов люди чувствуют расслабление и снижение производительности.

Кофе

Напиток дарит лишь кратковременную бодрость, после чего человек может почувствовать головную боль и слабость. Сначала кофеин заставит организм работать активнее, но затем произойдет еще больший спад энергии.

Эксперты советуют их заменить на пищу, которая не вызывает ощущения тяжести в животе и не нагоняет усталость. Например, можно перекусить салатом из свежих овощей, квашеной капустой, пообедать нежирной рыбой с коричневым рисом. Тогда работоспособность не ухудшится.

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