Какие продукты не стоит сочетать с кофе

Любимый утренний напиток не всегда приносит только удовольствие кофеманам. Эксперты утверждают, что в некоторых случаях он может навредить здоровью человека.

Полезное исследование провели американские ученые, передает Sharecare.

По словам ученых, людям не стоит пить кофе после жирной пищи. Такое сочетание продуктов вызывает резкое повышение уровня сахара в крови, что является причиной для возникновения диабета.

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"Даже у здорового человека уровень сахара в крови резко повышается после того, как он съел жирную пищу. Если же он запил свой обед кофе — уровень сахара повышается вдвое. Примерно такие же показатели сахара в крови можно наблюдать у людей с высоким риском развития диабета", — отметили ученые.

Жирную пищу не стоит запивать кофе

Известно, что в эксперименте приняли участие добровольцы, которые на время исследования не жаловались на здоровье. Ученые установили, что жирная пища может вызвать повышение сахара на 32%. Рост этого показателя наблюдался в течение нескольких часов после трапезы. Когда же люди съедали жирную пищу, которую на протяжении 5 часов запивали двумя чашками кофе, их уровень сахара в крови увеличивался на 65%.

Если человек привык запивать кофе бутерброды, гамбургеры или жареный картофель, уровень сахара в его крови повышается слишком часто. Это неизбежно скажется на работе всего организма,

— предостерегли ученые.

Эксперты также объяснили причину этого явления. Насыщенные жиры мешают организму человека усваивать глюкозу, а кофе только усиливает это нарушение.