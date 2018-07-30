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Какие продукты нельзя давать ребенку на завтрак

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Какие продукты нельзя давать ребенку на завтрак
Какие продукты нельзя давать ребенку на завтрак / jhmholycrossnursery.co.uk

Нередко мамы собирают ребенка в садик или школу и готовят им завтрак на скорую руку. Однако жареные тосты или сухие завтраки не принесут никакой пользы для малыша.

Не стоит давать ребенку сухие завтраки, пишет портал "Наша Мама".

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Несмотря на то, что это быстро и вкусно, в этом продукте содержится большое количество сахара и мало клетчатки. Попробуйте заменить это на омлет с овощами.

Цитрусовые раздражают желудок, а натощак их пить еще более опасно. Не давайте ребенку соки утром, замените это травяным чаем.

Цитрусові подразнюють шлунок

Цитрусовые раздражают желудок

Фрукты и овощи не могут быть самостоятельным завтрак для детей, некоторые из них могут образовать желудочный камень. Попробуйте приготовить овощной суп.

Кисломолочные напитки утром не то, что вредны, скорее всего, не принесут никакой пользы. Давать йогурт малышу нужно через полчаса после завтрака.

Не варто давати кисломолочні напої зранку

Не стоит давать кисломолочные напитки утром

Большое количество инсулина способно вызвать вредные углеводы, содержащиеся в хлебе. Избыток инсулина способствует отложению жира. Взамен дайте ребенку натуральные батончики из сухофруктов, меда и злаков.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Дети Детское питание
Источник: 24 Канал
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