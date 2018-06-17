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Какие продукты нельзя есть ежедневно

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Какие продукты нельзя есть ежедневно
Какие продукты нельзя есть ежедневно

Есть продукты, которые трудно назвать полезными, но все же мы их потребляем, потому что они вкусные. Но стоит быть осмотрительными, так как не все любимые продукты можно есть каждый день, потому что они могут принести больше вреда здоровью, чем пользы.

Специалисты American Institute for Cancer Research составили список продуктов, которые не стоит есть ежедневно, передает 24apteka.

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Рейтинг возглавило мясо – котлеты, гуляш, рагу, мясные супы и многое другое из свинины, говядины, баранины может значительно повысить риск возникновения злокачественных образований в желудке и кишечнике, если его употреблять ежедневно.

По словам ученых, можно есть не более 50 граммов мяса на гриле в неделю, чтобы не причинить вред организму.

Кроме того, чтобы переварить мясо организму, требуется 6-8 часов, а то, что не успеет перевариться, начнет гнить, в результате чего начнет выделяться метан, который разрушает витамин В3. А без него инсулин перестает выполнять свои функции – сахар в крови не превращается в гликоген, поэтому возрастает риск получить сахарный диабет.

Добавки, содержащиеся в большинстве колбасных изделий, в частности, нитрат натрия, грозят несварением желудка и могут спровоцировать диабет, гипертонию, ишемическую болезнь сердца, подагру и рак.

В ВОЗ отмечают, что вред для организма от колбасных изделий можно сравнить с вредом от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

Яйца на завтрак, которые являются источником белка и витаминов А, К, Д, минералов, в частности, кальция, натрия, железа, фосфора, калия, тоже не следует потреблять ежедневно. Яичный желток содержит огромное количество холестерина, что повышает риск атеросклероза сосудов.

Гурманам, любящим картошку, не стоит часто потреблять жареную, которая из-за большого количества масла наносит сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе.

А картофельное пюре из-за содержания сливочного масла и молока повышает содержание сахара в крови. Кроме того, картофель способствует набору веса.

Ватрушки, булочки, печенье и другая сдоба вообще не имеют полезных компонентов. Они увеличивают риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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