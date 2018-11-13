Ученые Университета Маккуори в Сиднее (Австралия) провели исследование и обнаружили, что от жирных продуктов нужно отказаться на завтрак.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также: Как питаться, чтобы уберечь себя от простуды

В эксперименте приняли участие 102 человека, их разделили на две группы. Одна группа завтракала жирными продуктами – шоколадным молочным коктейлем и поджаренным сэндвичем.



Какие продукты нельзя есть на завтрак

Ученые обнаружили, что употребление жирных продуктов на завтрак плохо влияет на метаболизм глюкозы и нарушает аппетит человека. Из-за чего он переедает, и, как следствие – у него возникает лишний вес.

Метаболизм – что это? Это скорость, с которой тело человека превращает пищу в энергию и расходует эту энергию.

Люди, которые употребляли жирную пищу на завтрак, имели притупленную чувствительность к инсулину. У них также повышался уровень крови.

Другое исследование британских ученых подтвердило, что привычка постоянно употреблять жирные продукты приводит к ухудшению показателей тестов на когнитивные способности и память.



Люди, которые употребляли жирную пищу на завтрак, имели притупленную чувствительность к инсулину

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.