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      Какие продукты нельзя есть на завтрак

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      Какие продукты нельзя есть на завтрак
      Какие продукты нельзя есть на завтрак / splendidtable.org

      Ученые Университета Маккуори в Сиднее (Австралия) провели исследование и обнаружили, что от жирных продуктов нужно отказаться на завтрак.

      Об этом пишет Daily Mail.

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      В эксперименте приняли участие 102 человека, их разделили на две группы. Одна группа завтракала жирными продуктами – шоколадным молочным коктейлем и поджаренным сэндвичем.

      Які продукти не можна їсти на сніданок
      Какие продукты нельзя есть на завтрак

      Ученые обнаружили, что употребление жирных продуктов на завтрак плохо влияет на метаболизм глюкозы и нарушает аппетит человека. Из-за чего он переедает, и, как следствие – у него возникает лишний вес.

       
      Метаболизм – что это?

      Это скорость, с которой тело человека превращает пищу в энергию и расходует эту энергию.

      Люди, которые употребляли жирную пищу на завтрак, имели притупленную чувствительность к инсулину. У них также повышался уровень крови.

      Другое исследование британских ученых подтвердило, что привычка постоянно употреблять жирные продукты приводит к ухудшению показателей тестов на когнитивные способности и память.

      Люди, які вживали жирну їжу на сніданок, мали притуплену чутливість до інсуліну
      Люди, которые употребляли жирную пищу на завтрак, имели притупленную чувствительность к инсулину

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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