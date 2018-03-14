Какие продукты нельзя есть натощак: советы диетологов

По словам экспертов по правильному питанию, завтрак – главный и наименее ограниченный прием пищи, поскольку в это время человек может позволить себе высококалорийные продукты. Однако диетологи отмечают, что в этом правиле есть некоторые оговорки.

Люди, которые следят за своим питанием, особенно те, кто имеют чувствительный желудок, должны пересмотреть свой рацион и внеси некоторые коррективы в завтрак. Журнал Elle подобрал список продуктов, которые нежелательно есть натощак. Однако их не нужно вообще исключить из рациона.

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Цитрусовые

Цитрусовые не стоит есть утром

Апельсины и грейпфруты не стоит есть с самого утра, поскольку они повышают кислотность в желудке и вносят дисбаланс в пищеводе. А вот после обеда или ужина они могут стать хорошим десертом.

Бананы

Почему не стоит есть бананы натощак

Полезный фрукт может негативно повлиять на работу организма, если его съесть утром. Так, банан может внести коррективы в работу сердечно-сосудистой системы. Такое воздействие вызвано тем, что фрукт содержит много магния и кальция, нарушает баланс и увеличивает нагрузку на сердце. Если же банан съесть в обед, он наоборот поможет восстановить кальциево-магниевые запасы организма.

Кофе

Кофе стоит пить после завтрака

Любимый утренний напиток не следует употреблять перед завтраком, поскольку кофе может увеличить кислотность в желудке. Поэтому его следует употреблять после еды или уже во время ланча. По словам экспертов, можно уменьшить влияние кофеина на организм, добавив в напиток молока.

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Выпечка

Выпечка может навредить здоровью утром

Ароматные круассаны, которые часто едят герои кинолент, могут негативно повлиять на организм. Поскольку продукт содержит дрожжи, такой завтрак может вызвать длительный дискомфорт в желудке.

Груши

Груши лучше есть через 2 часа после еды

Этот фрукт, как и бананы и цитрусовые, стоит есть в обед или вечером. Груша имеет достаточно грубую клетчатку, которая влияет на микрофлору желудка. Если же фрукт съесть за час-два после еды, он обогатит организм полезными веществами.

Газированные напитки

Лучше утолить жажду утром стаканом обычной воды. Не стоит пить холодные газированные напитки натощак, поскольку они сужают сосуды желудка и ухудшают кровообращение.