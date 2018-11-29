Какие продукты нельзя есть во время месячных

Месячные для множества женщин могут быть тяжелым испытанием. Если 3-4 дня менструации наполнены болью и страданием, упадком сил и подавленным настроением, пришло время пересмотреть свое питание.

Об этом сообщает headinsider.

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Питание, здоровый сон и занятия спортом могут играть ключевую роль в вашем менструальном цикле. А если вы делаете все правильно, то это поможет вам облегчить симптомы предменструального синдрома. С одной стороны, это означает употребление в пищу продуктов, которые богаты железом, например, темно-зеленые листовые овощи, яйца, цельные злаки, мясо птицы, цитрусовые, болгарский перец и клубнику.

С другой стороны, это означает отказ от определенных продуктов питания, которые могут вызвать или усилить спазмы вздутия живота, смену настроения, раздражительность. Итак что же не следует есть во время месячных?

1. Рафинированные пищевые продукты

Множество полуфабрикатов и рафинированных пищевых продуктов также содержат скрытый сахар, который усугубляет проблему упадка сил и смены настроений при месячных. Плюс, в них присутствуют соль, химические вещества, и искусственные ароматизирующие вещества для улучшения внешнего вида и вкуса пищи.



Во время месячных стоит воздержаться от употребления жирной пищи

2. Жирная и жареная пища

Чрезмерное потребление жирной пищи, особенно насыщенных жиров и трансжиров, может спровоцировать воспаление в организме.

3. Соленая пища

Чрезмерное количество соли в организме может сместить водный баланс, вызывая отеки, повышение кровяного давления, и это страшное вздутие живота.

4. Сладости

Перепады настроения и даже беспокойство являются распространенными симптомами ПМС. Утоление своей тяги к сладкой пище может заставить вас почувствовать еще больше беспокойства и даже стресс.

5. Алкоголь

Употребление алкоголя может стать причиной более длительных менструальных болей, состояния, более известного под названием дисменорея.

Специалисты утверждают, если вы откажетесь от этих вредных продуктов, ваши месячные пройдут гораздо более безболезненно и спокойно.