Какие продукты нужно есть, чтобы ребенок родился умным

Первый триместр для беременности чрезвычайно ответственный для женщины. Поскольку в это время формируются все жизненные органы ребенка.

Ученые убеждены, что 70% мозга приходится на внутриутробный период, пишет 4mama.

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После проведения необходимых осмотров и анализов акушер-гинеколог назначит беременной фолиевую кислоту до 13 недели.



Фолиевая кислота и йод помогают правильно развить мозг и способны увеличить IQ ребенка. Эта кислота содержится в печени, шпинате, фасоли, орехах и ячневой крупе. Морская капуста и морские рыбы обогащены большим количеством йода.



Для формирования мозга нужно употреблять продукты, содержащие цинк – печень, кедровые орехи, говядина, горох, фасоль и баранина.

Беременной необходимы жирные кислоты омега-3. Эти вещества присутствуют в льняном семени, печени трески, оливковом масле, грецких орехах, скумбрии и сельди. Омега-3 кислоты улучшают развитие мозга и зрения в утробе.



К тому же, все витаминные комплексы должен предписывать врач.

К слову, во время беременности организм женщины претерпевает некоторые изменения, большинство из них считается нормой.