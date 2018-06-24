Какие продукты нужно есть, чтобы ребенок родился умным
Первый триместр для беременности чрезвычайно ответственный для женщины. Поскольку в это время формируются все жизненные органы ребенка.
Ученые убеждены, что 70% мозга приходится на внутриутробный период, пишет 4mama.
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После проведения необходимых осмотров и анализов акушер-гинеколог назначит беременной фолиевую кислоту до 13 недели.
Фолиевая кислота и йод помогают правильно развить мозг и способны увеличить IQ ребенка. Эта кислота содержится в печени, шпинате, фасоли, орехах и ячневой крупе. Морская капуста и морские рыбы обогащены большим количеством йода.
Для формирования мозга нужно употреблять продукты, содержащие цинк – печень, кедровые орехи, говядина, горох, фасоль и баранина.
Беременной необходимы жирные кислоты омега-3. Эти вещества присутствуют в льняном семени, печени трески, оливковом масле, грецких орехах, скумбрии и сельди. Омега-3 кислоты улучшают развитие мозга и зрения в утробе.
К тому же, все витаминные комплексы должен предписывать врач.
К слову, во время беременности организм женщины претерпевает некоторые изменения, большинство из них считается нормой.
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