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Какие продукты нужно употреблять детям ежедневно

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Продукты для детей
Продукты для детей / pinterest.de

Рацион детей должен быть разнообразным и содержать необходимые витамины и микроэлементы для их развития. Но есть продукты, которые родители должны давать детям ежедневно.

Американские диетологи создали список полезных продуктов для детей, пишет портал "Наша Мама".

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1. Клубника

Эта ягода помогает малышу лучше усваивать железо, является природным антиоксидантом, что помогает организму лечить себя, способствует заживлению царапин и ран. Клубнику можно употреблять в любом виде, будь то ягоды или джем.

2. Яйца

Ребенок должен есть яйца каждый день, ведь они богаты витаминами А, D, Е, а также группу В. Они содержат фосфор, который полезен для формирования костей и волос, йод – контролирует работу щитовидной железы, а также железо.

Яйця повинні бути у дитячому раціоні

Яйца должны быть в детском рационе

3. Картофель

В нем содержится большое количество калия, этот элемент хорошо влияет на работу сердечно-сосудистой системы и сердца. Картошка полезна для иммунитета, очищает кишечник и помогает справиться с проблемами желудочно-кишечного тракта.

4. Овес

Детям ежедневно нужно готовить блюда из овса. Этот продукт помогает регулировать уровень холестерина в крови. Исследования показывают, что дети, которые регулярно употребляют овсяную кашу, меньше подвергаются риску развития ожирения.

Готуйте дітям вівсяну кашу

Готовьте детям овсяную кашу

5. Цветная капуста

Это гипоаллергенный продукт, в нем мало клетчатки, которая может привести к вздутию и метеоризму в кишечнике ребенка. Цветная капуста содержит такие витамины как РР, С, А, Е, Н. Продукт обладает противораковыми свойствами и является отличной профилактикой железодефицитной анемии.

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Теги: Здоровье Дети Детское питание
Источник: 24 Канал
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