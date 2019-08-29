Какие продукты подорожали, а какие подешевели: инфографика
По сравнению с июнем, питание в июле немного подешевело. Важную роль в снижении цен в этом месяце сыграли овощи и арбузы с дынями.
Минимальная продуктовая корзина стала дешевле на более чем 50 гривен, об этом сообщает Экономический дискуссионный клуб.
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В июле 2019-го года средняя стоимость минимальной продуктовой корзины составляла:
- для трудоспособных лиц – 1733 гривны, это 86% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения;
- для нетрудоспособных лиц – 1406 гривен, то есть 90% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения.
По сравнению с предыдущим месяцем, средняя стоимость минимального набора необходимых продуктов уменьшилась на целых 52 гривны (2,9%). Для нетрудоспособного лица немного меньше – на 51 гривну (на 3,5%, то есть).
Чем вызвано снижение цен на продукты
- Стремительным снижением цен на овощи и бахчевые культуры урожая: капусту, морковь, свеклу, лук, арбузы и дыни. Ведь этих продуктов на рынке сейчас больше;
- Снижением цен на картофель в среднем на 15 гривен, 52 копейки (11%)
- Сезонным снижением цен на молочные изделия: сыр, сливочное масло и кефир. Цены на молочку упали в среднем 13 гривен, 33 копейки (-2,6%);
- Снижением цен на кондитерские изделия, в составе которых есть сахар – примерно на 3 гривны, 33 копейки (-3,7%);
- Небольшой, но вклад сделали и рыбные консервы, которые упали в цене на 0,6%.
Какие продукты подорожали
В этом месяце снова подорожали такие важные продукты, как яйца, фрукты, мясо и хлеб. Процентно больше всего в цене выросли яйца – на целых 15,2%, что составляет 3 гривны 48 копеек.
Однако это не так ощущается, как подорожание фруктов, цены на которые выросли примерно на 10 гривен, 5 копеек.
- яйца – на 15,2%
- фрукты – на 11%.
- мясопродукты – на 0,9%,
- хлебопродукты – на 0,7%.
Минимальный набор продуктов стал дешевле / инфографика 24 канала