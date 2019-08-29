Какие продукты подорожали, а какие подешевели: инфографика

По сравнению с июнем, питание в июле немного подешевело. Важную роль в снижении цен в этом месяце сыграли овощи и арбузы с дынями.

Минимальная продуктовая корзина стала дешевле на более чем 50 гривен, об этом сообщает Экономический дискуссионный клуб.

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В июле 2019-го года средняя стоимость минимальной продуктовой корзины составляла:

для трудоспособных лиц – 1733 гривны , это 86% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения;

, это 86% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения; для нетрудоспособных лиц – 1406 гривен, то есть 90% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения.

По сравнению с предыдущим месяцем, средняя стоимость минимального набора необходимых продуктов уменьшилась на целых 52 гривны (2,9%). Для нетрудоспособного лица немного меньше – на 51 гривну (на 3,5%, то есть).

Чем вызвано снижение цен на продукты

Стремительным снижением цен на овощи и бахчевые культуры урожая: капусту, морковь, свеклу, лук, арбузы и дыни. Ведь этих продуктов на рынке сейчас больше;

Снижением цен на картофель в среднем на 15 гривен, 52 копейки (11%)

(11%) Сезонным снижением цен на молочные изделия: сыр, сливочное масло и кефир. Цены на молочку упали в среднем 13 гривен, 33 копейки (-2,6%);

(-2,6%); Снижением цен на кондитерские изделия, в составе которых есть сахар – примерно на 3 гривны, 33 копейки (-3,7%);

(-3,7%); Небольшой, но вклад сделали и рыбные консервы, которые упали в цене на 0,6%.

Какие продукты подорожали

В этом месяце снова подорожали такие важные продукты, как яйца, фрукты, мясо и хлеб. Процентно больше всего в цене выросли яйца – на целых 15,2%, что составляет 3 гривны 48 копеек.

Однако это не так ощущается, как подорожание фруктов, цены на которые выросли примерно на 10 гривен, 5 копеек.

яйца – на 15,2%

фрукты – на 11%.

мясопродукты – на 0,9%,

хлебопродукты – на 0,7%.

Минимальный набор продуктов стал дешевле / инфографика 24 канала