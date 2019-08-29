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      Какие продукты подорожали, а какие подешевели: инфографика

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      Минимальная потребительская корзина украинца
      Минимальная потребительская корзина украинца / 24 канал

      По сравнению с июнем, питание в июле немного подешевело. Важную роль в снижении цен в этом месяце сыграли овощи и арбузы с дынями.

      Минимальная продуктовая корзина стала дешевле на более чем 50 гривен, об этом сообщает Экономический дискуссионный клуб.

      Читайте также: Почему хлеб дорожает, несмотря на рекордный урожай зерновых

      В июле 2019-го года средняя стоимость минимальной продуктовой корзины составляла:

      • для трудоспособных лиц – 1733 гривны, это 86% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения;
      • для нетрудоспособных лиц – 1406 гривен, то есть 90% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения.

      По сравнению с предыдущим месяцем, средняя стоимость минимального набора необходимых продуктов уменьшилась на целых 52 гривны (2,9%). Для нетрудоспособного лица немного меньше – на 51 гривну (на 3,5%, то есть).

      Чем вызвано снижение цен на продукты

      • Стремительным снижением цен на овощи и бахчевые культуры урожая: капусту, морковь, свеклу, лук, арбузы и дыни. Ведь этих продуктов на рынке сейчас больше;
      • Снижением цен на картофель в среднем на 15 гривен, 52 копейки (11%)
      • Сезонным снижением цен на молочные изделия: сыр, сливочное масло и кефир. Цены на молочку упали в среднем 13 гривен, 33 копейки (-2,6%);
      • Снижением цен на кондитерские изделия, в составе которых есть сахар – примерно на 3 гривны, 33 копейки (-3,7%);
      • Небольшой, но вклад сделали и рыбные консервы, которые упали в цене на 0,6%.

      Какие продукты подорожали

      В этом месяце снова подорожали такие важные продукты, как яйца, фрукты, мясо и хлеб. Процентно больше всего в цене выросли яйца – на целых 15,2%, что составляет 3 гривны 48 копеек.

      Однако это не так ощущается, как подорожание фруктов, цены на которые выросли примерно на 10 гривен, 5 копеек.

      • яйца – на 15,2%
      • фрукты – на 11%.
      • мясопродукты – на 0,9%,
      • хлебопродукты – на 0,7%.

      Які продукти подешевшалиМинимальный набор продуктов стал дешевле / инфографика 24 канала

      Які продукти подорожчали
      Некоторые продукты снова подорожали / инфографика 24 канала
       

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      Теги: Новости Украины Инфографика Публикации Цены Продукты
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