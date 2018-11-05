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      Какие продукты предотвращают рак и замедляют процессы старения

      289 Читати новину українською
      Какие продукты замедляют процессы старения
      Какие продукты замедляют процессы старения / inlifehealthcare.com

      Немецкие исследователи провели эксперимент и установили, какие продукты способны замедлить окислительные процессы в организме и остановить ряд опасных болезней.

      Об этом пишет портал Phys.org.

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      Ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга (Германия) вместе с коллегами из США установили, что гидрохинон в сочетании с цинком замедляют старение.

      Гидрохинон содержится в таких продуктах как шоколад, кофе, вино и чай.

      via GIPHY

      Цинк вступает в химическую реакцию с гидрохиноном и обезвреживает опасные супероксиды. Последние вовлечены в процессы старения, развития ряда опасных заболеваний таких как воспаление, рак или нейродегенеративные болезни. Цинк содержится в таких продуктах как арахис, говядина, фасоль, куриные яйца и тому подобное.

      Вывод ученых: употребление шоколада, чая, кофе и вина могут замедлить процессы старения и развитие опасных болезней.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье исследования Лечение Онкозаболевания Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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