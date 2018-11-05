Какие продукты предотвращают рак и замедляют процессы старения

Немецкие исследователи провели эксперимент и установили, какие продукты способны замедлить окислительные процессы в организме и остановить ряд опасных болезней.

Об этом пишет портал Phys.org.

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Ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга (Германия) вместе с коллегами из США установили, что гидрохинон в сочетании с цинком замедляют старение.

Гидрохинон содержится в таких продуктах как шоколад, кофе, вино и чай.

Цинк вступает в химическую реакцию с гидрохиноном и обезвреживает опасные супероксиды. Последние вовлечены в процессы старения, развития ряда опасных заболеваний таких как воспаление, рак или нейродегенеративные болезни. Цинк содержится в таких продуктах как арахис, говядина, фасоль, куриные яйца и тому подобное.

Вывод ученых: употребление шоколада, чая, кофе и вина могут замедлить процессы старения и развитие опасных болезней.

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