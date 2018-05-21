Какие продукты самые тяжелые для пищеварения: перечень

Некоторые здоровые продукты питания способны вызвать серьезный дискомфорт в желудке – изжогу, тяжесть, тошноту, вздутие и прочее.

Даже в одном стакане свежего сока может быть слишком много кислот, которые раздражают стенки желудка и кишечника, передает Ukrhealth.

По словам диетологов, сочетание лактозы, жира и сахара в мороженом является очень тяжелым сочетанием для желудка. Из-за поедания мороженого могут возникнуть спазмы и несварение.

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Очевидно, в перечень входит жареная пища – масло, которое используется при жарке, заставляет пищеварительную систему тратить слишком много усилий на расщепление такого большого количества жирных кислот.

Острые блюда раздражают стенки желудка и пищевода, из-за чего может возникнуть изжога и боль.

Картофель, который содержит сложные углеводы и молоко (источник белка), которое добавляют, когда готовят пюре, требует для переваривания различные ферменты. Это приводит к вздутию кишечника и тяжести в желудке.

Фасоль хоть и полезна, но тяжелая для переваривания и может привести к газообразованию. А все из-за углеводов олигосахариды. Углевод рафиноза, который есть в капусте, также сдувает кишечник.

Что касается лука, то в сыром виде он изменяет кислотность желудка и приводит к чрезмерному газообразованию.