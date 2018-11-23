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      Какие продукты снижают сексуальное влечение у мужчин и женщин

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      Какие продукты улучшают либидо
      Какие продукты улучшают либидо / answiki.org.ua

      Существуют продукты, про которые можно подумать, что они могут быть связаны с интимной сферой, тем не менее, они влияют на нее. Например, на либидо может повлиять даже обычная вода.

      Об этом сообщает "МедикФорум".

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      Жареные продукты снижают функцию печени, и для ее поддержания организм тратит лишнюю энергию. Как следствие, развиваются апатия и вялость, а это точно не то, что стимулирует сексуальное влечение.

      Соевое молоко часто предпочитают люди, которые не переносят коровьего молока. Но специалисты отмечают, что соевое молоко содержит в себе растительные эстрогены, которые могут влиять на гормональный фон человеческого организма.

      via GIPHY

      Молочные продукты считаются полезными, но многие едят их в слишком большом количестве. Тем временем, мороженое, сыр, сметана и другие молочные продукты – это источник насыщенного жира, усвоение которого требует от организма достаточно серьезных усилий. Когда организм тратит много ресурсов на пищеварение, это снижает тонус, а вместе с ним и сексуальное желание.

      Только в очень небольшом количестве алкоголь помогает расслабиться и усилить сексуальное влечение. Если выпивается больше одной порции, организм превращается в машину по выведению токсинов и начинает испытывать обезвоживание.

      Алкоголь негативно впливає на лібідо
      Алкоголь негативно влияет на либидо

      Блюда фасфуда содержат большое количество калорий и жира, а, кроме того, нередко напичканы различными химикатами, используемыми в пищевой промышленности. Врачи рекомендуют не превышать лимит в три порции фастфуда в неделю, иначе гормональный дисбаланс, а вместе с ним и снижение сексуального влечения.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровое питание Секс Мужское здоровье Женское здоровье
      Источник: 24 Канал
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