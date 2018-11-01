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      Какие продукты снизят риск преждевременных родов

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      Какие продукты снизят риск преждевременных родов
      Какие продукты снизят риск преждевременных родов / unsplash.com

      Уменьшить вероятность преждевременных родов у будущих мам можно, если включать в свой рацион питания рыбу или добавки, содержащие рыбий жир.

      К такому выводу пришли ученые из Дании провели исследование, в ходе которого проанализировали данные 96 тысяч детей и их матерей, передает "Наша мама".

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      Медики изучили кровь женщин, у которых были зафиксированы преждевременные роды до 34 недель беременности. Затем эти данные были сопоставлены с результатами тех женщин, которые родили ребенка в срок.

      В результате выяснилось, что те беременные женщины, которые имели уровень EPA + DHA в крови на уровне до 1,6% (довольно снижен), сталкивались с преждевременными родами в 10 раз чаще по сравнению с теми женщинами, у которых уровень этих компонентов был выше 1,6%.

      Вывод ученых: преждевременные роды связаны с уровнем омега-3 жирных кислот в организме беременных. Богатыми на эти кислоты являются рыба, такая как форель, сельдь, сардина, горбуша, кета, семга, а также семяна льна. Дневная норма потребления омега-3 для женщин составляет 1,1 грамма.

      Споживання риби знизить ризик передчасних пологівПотребление рыбы снизит риск преждевременных родов

      Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Советы Здоровое питание Беременность и роды
      Источник: 24 Канал
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