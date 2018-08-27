Какие продукты содержат алкоголь: вы будете удивлены

Даже те, кто вообще не употребляет алкогольных напитков, может потреблять алкоголь, даже того не подозревая.

Есть ряд продуктов, в составе которых всегда присутствует алкоголь, передает 24apteka.

1. Такими продуктами являются квас, кумыс и кефир. Квас – продукт брожения, а следовательно содержит спирт – один стакан может содержать от 0,15 до 0,3% этилового спирта.

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То же самое касается молочных продуктов, которые готовятся исключительно методом брожения – кефира, кумыса, айрана, тана и тому подобное.

2. Соевый соус – тоже продукт брожения. Сою долго выпаривают, добавляют пшеницу, соль, а затем в специальных емкостях она долго бродит. В соевом соусе процент алкоголя составляет от 1,5 до 2%. Суши, роллы и большинство бульонов восточной кухни тоже приправлены алкоголем.

3. А вот и сюрприз – бананы тоже содержат немного алкоголя. А все из-за того, что чем слаще фрукт, тем больше в нем будет алкоголя. Пять перезрелых бананов – это маленькая бутылка пива, содержащего 10 граммов этанола. Если съесть около 20 перезрелых бананов – будут нарушены и речь, и координация.

4. Плоды боярышника и шиповника имеют успокаивающее воздействие на нервную систему человека и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Но оба плода содержат до 5% спирта – отсюда и успокаивающий эффект.

5. Такие соленья, как квашеная капуста и бочковые огурцы и помидоры являются продуктами окисления и брожения, поэтому тоже содержат алкоголь.

6. В конфеты, печенье и торты намеренно добавляют алкоголь (в частности, коньяк и ликер) – это для улучшения вкусовых качеств. Алкоголь содержится почти во всех видах шоколадных конфет, торты из пропитанными алкоголем лепешками, ромовая баба и песочное тесто.

7. Да, и сырное фондю и мороженое – не исключение. Ведь алкоголь удерживает сыр от свертывания, а в мороженом снизит температуру его замерзания.

Фото: Unsplash.

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