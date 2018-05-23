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Какие продукты содержат белок: список

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Какие продукты содержат белок
Какие продукты содержат белок / blog.fitbit.com

Белок является важным питательным веществом, которое необходимо для многочисленных функций в организме, в частности, для построения тканей и мышц.

Диета с небольшим количеством белка и регулярные физические упражнения помогут поддержать здоровое тело.

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Белок бывает двух видов – растительного и животного происхождения. Протеины растительного происхождения лучше усваиваются, в их составе отсутствует стерол и насыщенные липиды, что лучше сказывается на работе пищеварительной системы.

Список продуктов, которые содержат белок

Яйца

Среднее яйцо содержит 70-85 ккал и примерно 6,5 грамм белка. В среднем женщинам необходимо есть 50 грамм белка в день, однако стоит помнить, что реальная потребность в этом веществе зависит от веса и уровня активности.

Употребление трех яйц в день в качестве омлета или яичницы позволит чувствовать себя сытым в течение многих часов.

Мясо птицы

Хорошим источником белка, в котором мало насыщенных жиров, является мясо курицы и индейки. Порция курятины содержит 21 грамм белка, а также витамины группы B и цинк. Мясо индейки обогащено продуктами, которые помогают от депрессии.

Рыба

В рыбе содержится примерно такое же количество белка, как в мясе. В ней также железо и витамин B-12, который необходим для поддержания энергии. Медики рекомендуют употреблять минимум две порции рыбы в неделю. Самыми полезными являются лосось, форель и сельдь.

Постное мясо

Нужно выбирать постные куски мяса, чтобы не употреблять лишний жир. Стоит выбирать запеченный стейк или нежирный говяжий фарш, который может стоить дороже. Однако это будет значительно полезнее для здоровья.

Диета для снижения артериального давления содержит 175 грамм постного мяса в день.

Нежирные молочные продукты

Эти продукты могут укрепить кости. Кроме этого, белок в их составе помогает поддерживать нормальное давление.

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Взрослым необходимо принимать 2-3 порции молочных продуктов в день. Обезжиренное молоко, йогурт и другие молочные продукты обогащенные еще и витамином D.

Бобовые и орехи

Бобовые содержат больше белков, чем любая растительная пища. Они обогащены сложными углеводами, однако в них сравнительно мало жира. Порция чечевицы содержит 18 грамм белка, практически так же, как и порция стейка.

Орехи богаты "хорошими" жирами. Эти продукты могут помочь человеку избавиться от чувства голода. Также, по исследованиям ученых, они помогают снизить вес.

Фото – Unplash.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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